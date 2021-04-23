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В Припяти к годовщине Чернобыльской катастрофы откроют выставку техники

23.04.2021 / 12:20
В Припяти к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы 26 апреля пройдет выставка техники, которую привлекали к ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

На выставке под открытым небом будут представлены 20 экспонатов.

К ликвидации последствий Чернобыльской аварии приобщалось много разной по назначению и мощности техники. Однако сегодня относительно целыми и чистыми остались единицы, ведь всю зараженную радиоактивным облучением технику отправляли в могильник отходов или отстойник, говорится в сообщении.

Специалисты Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения приложили много усилий, чтобы воплотить в жизнь этот проект. Специальную технику доставили из площадок ЧАЭС, городов Припять и Чернобыль. Организаторы провели дозиметрическую проверку экспонатов, чтобы убедиться, что уровни облучения позволяют проводить экскурсии.

Среди самых интересных экспонатов: установка местного проветривания на базе БелАЗ 7548, которую использовали в дезактивации территории зоны отчуждения; инженерная машина разграждения ИМР-2; разведывательная химическая машина «Кашалот»; автомобильная разливочная станция АРС-14.

Такие станции помогали проводить дезактивацию техники, прибывавшую в пункты специальной обработки с Чернобыльской АЭС. Также они обрабатывали местность, зараженную радионуклидами, и другую технику, работавшую в период ликвидации последствий аварии и позже.

Источник

выставка, Припять
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