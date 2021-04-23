В Припяти к годовщине Чернобыльской катастрофы откроют выставку техники

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Белый дом о выпадах Путина: У нас толстая кожа
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16:19
У Путина назвали "красные линии" России в отношении Запада
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Путин: Лукашенко, как и Януковича, хотели убить
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У России есть свои интересы, которые мы будем отстаивать - Путин
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Путин: ответ России будет быстрым и жестким, пожалеют, как давно не жалели
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Субсидий "на шару" уже не будет: требования для получения выплат усиливают20.04.2021 / 09:26Последние новости рубрики
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12:51
Всемирный банк в мае рассмотрит проекты в Украине по образованию и столичному транспорту на $238 млн
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Зеленский призвал предпринимателей и работников в "красных" зонах активнее подавать заявки для получения госпомощи
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Штаты дают $155 миллионов на развитие Украины
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В Германии хотят остановить "Северный поток-2" в случае обострения ситуации на Донбассе
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Минфин Украины рассчитывает получить транш МВФ в сентябре - министр
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На берегах Бугского лимана зацвели дикие ирисы
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В Харькове открылась выставка работ мастеров по изготовлению писанок "Пасхальное чудо"
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В Нью-Йорке приготовили "амбассадорский" борщ
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В Турции во время раскопок во дворце Топкапы нашли галерею римского периода
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На Закарпатье снег засыпал дерева, котоые успели зацвести
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