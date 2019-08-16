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Задержание Грымчака: в НАБУ сообщили подробности дела

16.08.2019 / 13:50
НАБУ обнародовало подробности мошеннических схем, фигурантами которых являются заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его сообщник.

 

Как сообщила пресс-служба НАБУ в четверг, 15 августа, следствие установило, что представитель интересов частного ООО во время общения с замминистра рассказал о проблеме, решение которой относится к сфере компетенции судебной ветви власти. Это ООО нуждалось в консультации по поводу рассмотрения гражданского дела о взыскании долга с другого частного предприятия в его пользу. На это обращение Грымчак сказал, что за денежное вознаграждение в сумме $100 тыс., используя свои связи, сможет обеспечить принятие необходимого судебного решения.

"По словам чиновника, он якобы должен был обратиться к заместителю генерального прокурора, чтобы последняя повлияла на председателя Кассационного гражданского суда (в составе Верховного суда), который, в свою очередь, может повлиять на судей этого же суда", - указало НАБУ.

Впоследствии озвученная сумма была уменьшена до $80 тыс. После получения первой части неправомерной выгоды в сумме $50 тыс. замминистра и его "помощник" распределили средства между собой. Вторую часть ($30 тыс.) им передали 14 августа.

Помимо этого эпизода, в одном из разговоров с Грымчаком представитель ООО рассказал ему о прохождении обществом сложной процедуры согласования разрешительных документов на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве, которые в соответствии с законом "Об охране культурного наследия" относятся к памятникам культурного наследия. В ответ замминистра предложил свои "услуги" по обеспечению согласования проектной документации за денежное вознаграждение в $1 млн.

"Как заверяли участники коррупционной схемы, указанная сумма якобы должна была быть распределена между руководителями и служебными лицами исполнительных органов власти, среди которых: Министерство культуры Украины, Министерство юстиции Украины, Украинский государственный институт культурного наследия, Киевская городская государственная администрация и др.", - информирует НАБУ.

После получения части денежных средств в сумме $450 тыс. и $30 тыс. от представителей ООО замминистра и его "помощник" были задержаны "на горячем".

По результатам обысков обнаружена и изъята вся сумма неправомерной выгоды, полученной 14 августа, а также часть средств, полученных ранее.

Детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование в этом уголовном производстве в составе совместной следственной группы из представителей Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуроров отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории Генпрокуратуры с июля текущего года.

Как сообщалось, 14 августа НАБУ и СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн.

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взятка, арест, НАБУ, Грымчак
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