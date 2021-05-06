В Китае нашли кости динозавра, жившего 200 миллионов лет назад

Об этом сообщает Xinhua.

Отмечается, что животное имело длину около 1,7 метра, а форма зубов подсказывает, что динозавр был растительноядным.

По словам профессора Би Шундонга, гистологические исследования костей показали, что динозавру было около трех лет.

Он также добавил, что кости несовершеннолетних динозавров тонкие и сложно сохраняются, поэтому исследователи не много узнали об их морфологических характеристиках.

Исследовательская группа сделала вывод, что динозавр, возможно, утонул во время паводка, благодаря чему полностью сохранилось большинство его костей.

Также было обнаружено, что останки могут принадлежать новому роду динозавров зауроподов, которые жили во времена ранней Юры.

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