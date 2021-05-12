Сильный ветер повалил деревья в Харькове

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

"По состоянию на 8:30 в Управлении экологии и благоустройства Департамента жилищно-коммунального хозяйства Харьковского городского совета предоставлена ​​информация о том, что из-за сильного ветра в городе падали деревья и ветки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пять деревьев и четыре большие ветки упали из-за сильного ветра на таких объектах зеленого хозяйства Харькова, как зеленая зона сквера 23 Августа в Шевченковском районе города, промзона на улице Беркоса в Холодногорском районе, зеленая зона в Детском парке Основьянского района, зеленая зона по проспекту Московскому в Немышлянском районе, зеленая зона сквера Дома культуры "ХЭМЗ" в Московском районе.

Все деревья в настоящее время распиливают и вывозят

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, спасатели с вечера убирали с линий электропередач и трамвайных путей в Харькове деревья и ветки, поваленные из-за сильного ветра: «Имеются в виду случаи блокировки трамвайного движения по улицам Ньютона, Свистуна и Кошкина. Сейчас все убрано, движение трамваев разблокировано".

Что касается прогноза синоптиков, то во вторник, 11 мая, они прогнозируют в регионе порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

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