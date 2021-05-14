Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

По предварительной информации, произошло столкновение легкового автомобиля "Тойота" с грузовым автомобилем "Вольво".

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Тойота" погибли. Погибшими оказались двое мужчин, жители Полтавы, которые работали журналистами на одном из телеканалов Украины.

Двое журналистов погибли в результате ДТП на Полтавщине, - полиция 01

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух и более людей) Уголовного кодекса Украины.

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