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В Киеве "запустили" бронзовое сердце, посвященное Николаю Амосову

20.05.2021 / 05:55
В Киеве установили 29-ю мини-скульптуру туристического проекта "Шукай", посвященную выдающемуся хирургу Николаю Амосову.

Скульптура в форме сердца расположена на здании по улице Богдана Хмельницкого, где жил выдающийся хирург.

"Николай Амосов является основателем школы сердечной хирургии в Украине. Первая операция на сердце в Украине была выполнена еще в 1955 году, с искусственным кровообращением - в 1958 году. Для сравнения, в мире первая операция с искусственным кровообращением была выполнена в 1954 году. На сегодняшний день в Украине работает 48 кардиологических центров, и в прошлом году, несмотря на пандемию COVID-19, было выполнено около 12 тысяч хирургических операций на сердце и 43 тысячи кардиохирургических процедур", - рассказал на открытии директор Института Амосова, кардиохирург Василий Лазоришинец.

Как отметила инициатор проекта Юлия Бевзенко, работа над скульптурой продолжалась 5 месяцев. Скульптор Юрий Белявский консультировался с врачами относительно того, каким должно быть сердце, миниатюру дважды переделывали. Изначально планировалось установить рядом со скульптурой встроенный динамик, из которого должны были раздаваться звуки сердцебиения. Но из-за большой шумовой нагрузки на улице было решено установить в миниатюре вибромотор, и теперь, если приложить к ней ладонь, можно почувствовать сердцебиение.

Николай Амосов первым в Украине начал проводить операции на сердце, собственноручно сконструировал аппарат искусственного кровообращения. В целом разработал более 20 медицинских приборов. В 1965 году совершил настоящий прорыв в мировой медицине - успешно укрыл протез сердечного клапана с антитромботическим покрытием. Позже такие протезы начали устанавливать во всем мире.

Впервые в проект "Шукай" есть полноценный дубликат скульптурки - на фасаде Национального института сердечно-сосудистой хирургии, основанного Николаем Амосовым (улица Амосова, 6).

Всего за три года проекта в столице установили уже 29 скульптурок "Шукай", посвященных символам столицы и выдающимся киевлянам. Среди них - золотая туфелька Сержа Лифаря, часы Пьера Брульона, вертолет Сикорского по ранними чертежам. У каждой миниатюры есть табличка с QR-кодом, с помощью которого можно узнать ее историю. Созданные интерактивные карты и экскурсионные маршруты, чтобы люди легко их находили.

В этом году в планах установка еще как минимум пяти новых скульптурок.

Источник

сердце, Амосов
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