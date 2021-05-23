На канатной дороге в Италии оборвалась кабина - 14 погибших

Об этом информирует издание La Stampa.

Авария произошла на канатной дороге Стреза-Моттароне, которая только-только была открыта, на месте происшествия продолжается работа спасательных отрядов. Подъемники на итальянских курортах возобновили работу после локдауна, что повлекло наплыв туристов.

Как отмечается, кабина с людьми оборвалась в одной из самых высоких точек канатной дороги, в 100 метрах от конца маршрута.

Как отмечается, 14 человек стали жертвами аварии, произошедшей сегодня утром на канатной дороге Стреза-Моттароне. Один ребенок из двух пострадавших - не выжил.

В кабине было 15 пассажиров.

Как сообщалось, в Италии с 23 мая возобновляют работу горнолыжные курорты после вынужденного локдауна из-за пандемии коронавируса.

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