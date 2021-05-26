В Киеве открыли выставку ко Дню Африки

Как отметила генеральный директор музея Галина Сорока, открытие экспозиции под названием "Материнство Африки" приурочено к Международному дню Африки, который мир отмечает уже 58-й раз.

"Выставка организована Африканским Советом Украины. Она станет ярким событием культурной жизни Киева и его гостей и будет сопровождаться интересными мероприятиями, которые будут открывать культуру Африки, - кино, музыку, литературу", - сказала директор музея.

Она напомнила, что 8 лет назад в Национальном музее литературы проходило яркое и памятное событие - Фестиваль африканского искусства.

"Я убеждена, что и сегодняшняя выставка, и те мероприятия, которые ждут нас на протяжении двух недель, будут тем волшебным мостиком, который будет способствовать культурному диалогу между народами, между странами; еще большему взаимопониманию наших народов, дружбе, толерантности, гуманизму - всех тех свобод, которые мы называем демократическими и за которые борется весь мир", - подчеркнула руководительница музея.

В Киеве открыли выставку по случаю дня Африки в Украине / Фото: Геннадий Минченко, Укринформ

Как отмечалось, выставка открылась при активном содействии Государственной службы этнополитики и свободы совести, Министерства культуры и информационной политики и многих других ведомств и организаций.

"Мы очень рады видеть в Украине такое разнообразие культур представителей разных континентов и надеемся, что Украина будет уютным домом, пространством творчества для всех людей доброй воли", - поздравила организаторов и авторов выставки председатель Государственной службы этнополитики и свободы совести Елена Богдан.

Как рассказал посол Южно-Африканской Республики в Украине Андре Йоханнес Гроеневальд, впереди в Украине - почти месяц событий, посвященных Африке. "Мы недавно имели чемпионат, посвященный Кубку посла Южной Африки. Сейчас имеем выставку африканского искусства. Сегодня же будет онлайн-встреча, посвященная торгово-экономическим отношениям Украины с Африкой", - сказал, в частности, господин посол.

В свою очередь вице-президент ОО "Африканский Совет в Украине" Диало Исса рассказал, что выставка состоит из живописных полотен Светланы Шиль и коллажей Патриции Токав-Седх, и в рамках экспозиции Патриция проведет тематические мастер-классы.

"Отношениями с Украиной мы очень гордимся. Конечно, мы можем добиться большего. Я думаю, что Украина может сделать многое для того, чтобы сблизить Африканский континент с Украиной, есть большой потенциал, на сегодняшний день самый яркий - это подготовка кадров, чтобы наш континент был действительно независимым и самодостаточным. Мы хотим, чтобы сотрудничество в области образования было еще теснее", - отметил он.

Выставка в Национальном музее литературы (ул. Б. Хмельницкого, 11) будет длиться до 7 июня. Также здесь состоятся другие мероприятия. В том числе 29 мая (14:00-18:00) - знакомство с киноиндустрией стран Африки, показ фильмов; 5 июня (14:00-18:00) - знакомство с музыкальным искусством Африки; 6 июня (14:00-18:00) - знакомство с африканской литературой и другими искусствами, мастер-класс игры на традиционных музыкальных инструментах, мини-концерт.

Как сообщалось, в этом году отмечается 58-я годовщина основания Организации Африканского Единства, которое состоялось 25 мая 1963 года в Аддис-Абебе (Эфиопия) и стало символом единения стран Африки.

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