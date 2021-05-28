На улицах Харькова установили арт-пианино – могут играть все желающие

Об этом рассказала исполнительный директор фестиваля KharkivMusicFest Мария Горбонос.

«Сначала цель проекта была простой и короткой - сделать классическую музыку и визуальное искусство доступным. Однако прошлый год, а именно большое количество случаев вандализма по отношению к инструментам, показал, что многим не хватает понимания, что наш город - это наш дом. Мы же хотим, чтобы он был чистый и красивый, чтобы наши гости восхищались его красотой, а мы чувствовали гордость. Поэтому мы решили продолжить украшать город такими арт-объектами и проводить возле некоторых из них небольшие музыкально-развлекательные ивенты», - рассказала Горбонос.

На улицах города организаторы разместили 10 инструментов. При выборе локации учитывалась его туристическая привлекательность, ежедневный трафик и удаленность от жилых домов. Пианино разместили возле Дворца бракосочетания на ул. Сумской, в ТРЦ «Французский бульвар» на ул. Академика Павлова, в Саду им. Шевченко, возле станций метро «Исторический музей», «Университет», «Архитектора Бекетова», в сквере возле Госпрома, в Сквере стрелка на Лопанской набережной, в Саржином яру, возле Харьковского театра юного зрителя.

Узнать, какие именно мероприятия планируются возле инструментов можно на Фейсбук-странице фестиваля.

Все инструменты расписаны по специально разработанным эскизам учащихся харьковских художественных школ и художественных объединений. Пианино настроены и сохранили свою музыкальную функцию, к ним наведывается мастер.

«Музыка объединяет, говорит на понятном для всех языке прекрасного. Верю, что такие музыкальные экспромты в определенной степени делают людей лучше, и очень рада, что находим отклик у харьковчан и гостей города», - сказала Горбонос.

В Харькове на улицах установили арт-пианино / Фото: Вячеслав Мадиевский, Укринформ

Организаторы напомнили, что сделать из пианино уникальный арт-объект и разместить его в людном месте в свое время решил британский художник Люк Джеррам. В рамках его проекта «Play me, I'm yours" ("Играй, я - твой") почти 2 тысячи пианино были установлены в 60 городах по всему миру.

Харьковский проект Art Piano существует с 2018 года, как и фестиваль KharkivMusicFest.

Инструменты установлены на уличных локациях до июля. После этого их осмотрят, настроят и передадут в культурно-образовательные и социальные учреждения.

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