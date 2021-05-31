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В Стамбуле открыли самую высокую в городе вышку и мечеть с самым высоким в стране алтарем

31.05.2021 / 08:35
В Стамбуле в эти выходные торжественно открыли мечеть на площади Таксим, которая имеет самый высокий в стране алтарь высотой 9 м 45 см, и самую высокую в городе телевизионную вышку Чамлыджа, высота которой 369 метров.

Мечеть на площади Таксим может вместить одновременно 2,5 тысячи человек. Она одна из трех крупнейших в мегаполисе. Мечеть строили четыре года, в ее помещении есть выставочный зал, библиотека и столовая.

«Нет сомнений, что голос, который звучит перед мечетью Таксим, заглушит империалистов, сторонников терроризма и врагов человечества, которые имеют планы на нашу страну», - сказал на торжественном открытии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он обещал построить мечеть на площади Таксим еще в 1994 году, когда занимал пост мэра Стамбула.

Теле- и радиовышка Чамлыджа была отрыта в районе Юскюдар, на азиатской стороне Стамбула. Ее высота 369 метров над уровнем моря - 587 метров. Вышку начали строить в 2017 году.

Вышка занимает площадь более 30 тысяч кв.м, в ней 49 этажей (4 из них под землей). С нее открывается панорама Стамбула. Подсветка вышки Чамлыджа состоит из 62 тысяч лампочек, каждой из которых можно управлять отдельно благодаря специальному программному обеспечению.

Источник

мечеть, вышка, Стамбул
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