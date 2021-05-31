СБУ провела антитеррористические учения вблизи линии соприкосновения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Тренировки состоялись на главном стратегическом объекте города в условиях, максимально приближенных к реальным. Участие в учениях приняли представители региональных подразделений СБУ, Вооруженных Сил Украины, штаба Объединенных сил, Нацгвардии, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, органов государственной власти и местного самоуправления.

Главной целью учебных мероприятий стала проверка и повышение уровня межведомственного взаимодействия в условиях вероятной диверсионной и террористической угроз.

"Участники сборов отработали алгоритм совместных действий по нейтрализации "диверсантов", которые по легенде учений планировали осуществить диверсию на Авдеевском коксохимическом заводе и бежать из города. Силовики провели комплекс оперативно-розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мероприятий по выявлению и обезвреживанию условных преступников. Благодаря слаженным действиям всех подразделений учений, условные преступники были своевременно "обнаружены" и "задержаны", последствия их подрывной деятельности - нейтрализованы", - отмечают в СБУ.

Руководство штаба Антитеррористического центра СБУ подробно проанализировало каждую фазу спецоперации, отметив эффективность задействованных сил и средств. Также представителям задействованных субъектов борьбы с терроризмом были предоставлены дополнительные рекомендации по повышению уровня готовности по противодействию террористическим угрозам.

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