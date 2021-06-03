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Контрабандисты пытались вывезти авиаприборы в подсанкционные страны

03.06.2021 / 08:36
Контрразведчики СБУ в Николаевской области заблокировали попытку незаконного вывоза за границу авиационного оборудования, часть которого дельцы планировали доставить в страны, находящиеся под санкциями Совбеза ООН.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали сделку представители одной из отечественных транспортных авиакомпаний, которая специализируется на грузовых перевозках в страны Ближнего Востока и Африки. Злоумышленники планировали нелегально вывозить из Украины оборудование и приборы для военно-транспортных самолетов.

Правоохранители изъяли первую запланированную к контрабанде партию оборудования.

Следователи СБУ сообщили о подозрении одному из участников незаконной схемы по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины.

Продолжается досудебное следствие для установления всех обстоятельств и привлечения остальных причастных к сделке.

Источник

контрабанда, СБУ
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