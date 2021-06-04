Авиация МВД до конца года пополнится 26 французскими вертолетами Airbus

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Об этом стало известно во время встречи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с делегацией компании Airbus Group. В мероприятии также приняли участие генеральный директор «Укроборонпром» Юрий Гусев, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Свириденко.

Стороны обсудили прогресс в реализации контракта МВД и Airbus Helicopters по поставке 55 вертолетов, а также перспективы расширения сотрудничества.

«Учитывая повышения числа авиационной техники, поступающей от производителя, в планах Министерства внутренних дел активное развертывание системы обслуживания и ремонта вертолетов Airbus Helicopters в Украине. Центром технической поддержки станет город Нежин Черниговской области. В перспективе эта площадка будет обслуживать вертолеты и наших европейских партнеров», — сказал Аваков.

В свою очередь французские партнеры сообщили об изменениях в графике поставок вертолетов в пределах 2021-2022 годов.. Планируется поставка 26 вертолетов в 2021 году и 18 - в 2022 году.

Делегация Airbus Group также отметила, что сейчас в тренинговом центре Кременчугского летного колледжа Харьковского национального университета внутренних дел монтируется полетный тренажер-авиасимулятор (FFS) вертолета типа Н225 для подготовки авиационного персонала. Завершение монтажа и старт эксплуатации запланировано на август 2021 года.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Свириденко заметила, что успешный опыт сотрудничества МВД с французскими авиастроителями способствовал привлечению Airbus Group к реализации президентской инициативы по созданию национального авиаперевозчика.

Как напомнили в министерстве, в единую систему авиационной безопасности МВД от французского производителя уже поступили 13 вертолетов: 2 типа Н125 для ГПСУ; 2 типа Н145 для НПУ; 9 типа Н225 (6 для ГСЧС, 3 для НГУ). Сейчас завершаются согласительные процедуры по поставкам 2 вертолетов Н145 для Нацполиции Украины. ГСЧС недавно получила шестой вертолет Н225 Super Puma.

С 1 апреля вертолет ГСЧС находится на постоянном дежурстве на Львовщине для оказания экстренной помощи населению шести западных областей. Только за первый месяц работы удалось спасти семь граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

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