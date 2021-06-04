Войти | Зарегистрироваться
11:25

пятница,
04 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Фото Фото

Авиация МВД до конца года пополнится 26 французскими вертолетами Airbus

04.06.2021 / 10:47
До конца 2021 года запланирована поставка 26 французских вертолетов Airbus в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Об этом стало известно во время встречи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с делегацией компании Airbus Group. В мероприятии также приняли участие генеральный директор «Укроборонпром» Юрий Гусев, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Юлия Свириденко.

Стороны обсудили прогресс в реализации контракта МВД и Airbus Helicopters по поставке 55 вертолетов, а также перспективы расширения сотрудничества.

«Учитывая повышения числа авиационной техники, поступающей от производителя, в планах Министерства внутренних дел активное развертывание системы обслуживания и ремонта вертолетов Airbus Helicopters в Украине. Центром технической поддержки станет город Нежин Черниговской области. В перспективе эта площадка будет обслуживать вертолеты и наших европейских партнеров», — сказал Аваков.

В свою очередь французские партнеры сообщили об изменениях в графике поставок вертолетов в пределах 2021-2022 годов.. Планируется поставка 26 вертолетов в 2021 году и 18 - в 2022 году.

Делегация Airbus Group также отметила, что сейчас в тренинговом центре Кременчугского летного колледжа Харьковского национального университета внутренних дел монтируется полетный тренажер-авиасимулятор (FFS) вертолета типа Н225 для подготовки авиационного персонала. Завершение монтажа и старт эксплуатации запланировано на август 2021 года.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Свириденко заметила, что успешный опыт сотрудничества МВД с французскими авиастроителями способствовал привлечению Airbus Group к реализации президентской инициативы по созданию национального авиаперевозчика.

Как напомнили в министерстве, в единую систему авиационной безопасности МВД от французского производителя уже поступили 13 вертолетов: 2 типа Н125 для ГПСУ; 2 типа Н145 для НПУ; 9 типа Н225 (6 для ГСЧС, 3 для НГУ). Сейчас завершаются согласительные процедуры по поставкам 2 вертолетов Н145 для Нацполиции Украины. ГСЧС недавно получила шестой вертолет Н225 Super Puma.

С 1 апреля вертолет ГСЧС находится на постоянном дежурстве на Львовщине для оказания экстренной помощи населению шести западных областей. Только за первый месяц работы удалось спасти семь граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Источник

вертолет, авиация, МВД
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 июня
3 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.