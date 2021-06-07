На юбилейной "Молодости" объявили победителей: гран-при получил нидерландский фильм

Лучшие фильмы нынешних конкурсных программ были названы во время торжественной церемонии награждения в кинотеатре под открытым небом возле Арки Дружбы народов.

Гран-при за лучший фильм с призом в 10 тысяч долларов и статуэтку «Скифский олень» получил полнометражный игровой фильм «Становясь Моной» - режиссеры: Сабине Люббе Баккер и Нильс ван Куворден, Нидерланды.

В Международном полнометражном конкурсе победил фильм «Кельты», режиссер Милица Томович, Сербия.

В Международном короткометражном конкурсе победителем стал фильм «Черное солнце Палермо», режиссер Жозефин Жуане, Франция.

В Международном студенческом конкурсе приз за лучший фильм был разделен между двумя лентами: «Я хочу вернуться, вернуться, вернуться», Эльза Розенгрен, Германия; «Филиппиньяна», Рафаэль Мануэль, Соединенное Королевство, Филиппины.

В конкурсе Sunny Bunny победителем стал фильм «Маковое поле», режиссер Евгений Жубеляну, Румыния.

В международном конкурсе Документального дебютного кино, который в этом году проводился впервые, победил фильм «Горячие новости», режиссеры Ринту Томас, Сушмит Гош, Индия.

Победителем Национальной конкурсной программы короткометражных фильмов стал «20-11-7» Алины Панасенко, Украина.

В детском конкурсе Teen Screen победил «Космический мальчик» Оливье Перу, Бельгия.

Почетную награду за вклад в мировое киноискусство 50-го Киевского международного кинофестиваля «Молодость» получил легендарный польский актер Даниэль Ольбрыхский.

«Скифского оленя» ему вручили художественный руководитель кинофестиваля «Молодость» Андрей Халпахчи и выдающийся польский режиссер Кшиштоф Занусси.

Фильмом-закрытием фестиваля стал мистический триллер Станислава Капралова «Эгрегор» с участием Даниэля Ольбрыхского. Показ фильма, снятого в копродукции Украины и Польши, стал мировой премьерой.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поблагодарил организаторов мероприятия и команду фестиваля «Молодость», а также жюри - «за то, что имели мужество определить победителей».

«Меня особенно радовало сегодня, не в виртуальном мире, а в реальном звучали эти два слова - «Молодость» и «Киев», - подчеркнул Ткаченко.

Как напомнили ведущие церемонии награждения актриса Ирма Витовская и телеведущий Егор Гордеев, фестиваль не заканчивается, 6 июня состоятся кинопоказы. Ведущие, в частности, сообщили, что в этом году на кинофестивале «Молодость» в разных программах было показано 206 фильмов.

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