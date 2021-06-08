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В Киеве задержали торговцев оружием из зоны ООС

08.06.2021 / 08:30
Служба безопасности Украины пресекла торговлю средствами поражения из зоны ООС: взрывчатку, оружие и боеприпасы сбывал охранник одного из столичных ТРЦ.

Об этом говорится в сообщении СБУ в Фейсбуке.

Следствием установлено, что житель Киева вместе с сообщником наладили канал поступления огнестрельного оружия и взрывчатки, использовавшихся на востоке Украины во время АТО/ООС. Через личные контакты злоумышленники подыскивали оружие, патроны к нему и боеприпасы для дальнейшей реализации в столичном регионе.

Как отмечается, оперативники задокументировали несколько фактов сбыта средств поражения.

Злоумышленника - охранника одного из столичных ТРЦ - задержали во время сбыта очередной партии «товара». Всего мужчина продал два боевых пистолета - ПМ и «наган», 70 патронов к ним, пластическое взрывчатое вещество с запалами и детонирующий шнура за 1,8 тыс. долл.

По оперативной информации, потенциальных покупателей оружия организатор преступной схемы подыскивал через личные связи, в том числе в криминальной среде.

В ходе одновременных обысков в помещениях и автомобилях злоумышленника и его сообщника на территории Киевской и Житомирской областей правоохранители изъяли более 100 патронов различного калибра, в том числе осколочные боеприпасы к подствольному гранатомету.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) задержанным сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник

оружие, ООС
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