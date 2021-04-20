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СБУ проведет антитеррористические учения в большинстве областей Украины

20.04.2021 / 09:01
СБУ проведет антитеррористические учения в большинстве областей Украины
Служба безопасности Украины проводит и планирует масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве областей Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ

Во время тренировок усиленное внимание уделяется отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства.

Целью проведения мероприятий является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам.

В ходе тренировок под усиленной защитой находятся объекты критической инфраструктуры, в том числе энергетической и транспортной системы.

В учениях принимают участие региональные подразделения СБУ, Национальной полиции, Пограничной службы, Национальной гвардии, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Отмечается, что тренировочные мероприятия проводятся в условиях максимально приближенных к реальным и с неуклонным соблюдением прав и свобод граждан.

Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и др.

СБУ обращается к гражданам Украины с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

Кроме того, граждан просят информировать правоохранителей по телефону доверия 0800501482 в случае:

прибытия или пребывания подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;

появления подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи стратегических объектов;

обнаружения подозрительных предметов или средств поражения;

получение информации о намерениях осуществления террористической и диверсионной деятельности или других противоправных действий.

Напомним, на прошлой неделе тренировочные мероприятия начались, в частности, в Харьковской, Херсонской и Сумской областях.

Источник

СБУ, антитеррористические учения
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