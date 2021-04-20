В Украине уменьшилась динамика заболеваемости COVID-19 - Шмыгаль

Об этом он сказал на селекторном совещании по борьбе с пандемией коронавируса под председательством Президента Владимира Зеленского, сообщает официальное интернет-представительство главы государства.

«Показатели загруженности коек за последние три недели улучшились. Недельные показатели также демонстрируют стабильность. Что касается количества активных больных, то динамика роста уменьшилась», - отметил Премьер-министр.

Он рассказал, что в Украине для больных COVID-19 выделено 77 698 коек. Из них 67 567 обеспечены кислородом, а занято на сегодняшний день 44 415 койко-мест.

Как сообщалось, по состоянию на 19 апреля в Киеве и 18 областях уровень госпитализаций больных коронавирусной инфекцией превышает индикаторный показатель 60 на 100 тыс. населения. В красной зоне остаются столица и 12 областей: Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская и Черновицкая области. В желтой зоне находятся Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская области, остальные регионы отнесены к оранжевой зоне.

Источник