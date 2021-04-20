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Кулеба попросил ЕС подготовить новый пакет секторальных санкций против РФ

20.04.2021 / 11:15
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в понедельник на онлайн-встрече с министрами иностранных дел ЕС предложил Евросоюзу подготовить новые секторальные санкции против России на фоне стягивания войск РФ к украинской границе.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter после заседания, пишет "Европейская правда".

"На сегодняшнем заседании Совета по иностранным делам ЕС я проинформировал коллег о последнем опасном курсе России. Я предложил пошаговый план, как отвадить Москву от дальнейшей эскалации. Ключевой элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Индивидуальных уже недостаточно", - рассказал Кулеба.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед обсуждением министрами иностранных дел Евросоюза ситуации на границе Украины призвал Россию отвести войска.

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Париже в пятницу 16 апреля призвали Россию отвести войска от границы с Украиной.

Источник

санкции, ЕС, РФ, Кулеба
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