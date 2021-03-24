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Лавров ответил Западу на "авантюристов вакцинной дипломатии"

24.03.2021 / 09:02
Лавров ответил Западу на "авантюристов вакцинной дипломатии"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал безосновательными попытки стран Запада обвинить РФ и КНР в авантюризме в сфере "вакцинной дипломатии".

Об этом заявил Лавров 23 марта на пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И, информирует ТАСС.

Прямая речь Лаврова: "(Западные партнеры) пытаются выставить Россию и Китай в качестве неких авантюристов на ниве вакцинной дипломатии так называемой. Это абсолютно не соответствует действительности".

Глава российского МИД отметил, что в понедельник президент России Владимир Путин четко высказался за то, чтобы вопросах производства и распространения вакцин все страны руководствовались исключительно соображениями гуманности, интересами спасения жизней, а не геополитическими соображениями или коммерческими подходами.

По мнению Лаврова, "это абсолютно необходимо помнить всем, в том числе, и (российским) партнерам на Западе".

Напомним: в России заявляли о регистрации трех вакцин против коронавируса: "Спутник V" (11 августа 2020 года), "Эпиваккорона" (в октябре 2020 года) и "Ковивак" (в феврале 2021 года).

Президент Европейского совета Шарль Мишель 9 марта заявил, что Россия и Китай могут вводить в заблуждение и использовать вакцины в пропагандистских целях, когда "организуют очень ограниченные, но широко разрекламированные операции по поставке вакцин другим странам", хотя сами ввели вдвое меньше доз на 100 жителей, чем Евросоюз.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в феврале тоже удивлялась, что Россия предлагает ряду стран вакцину "Спутник V" в то время, когда у самой дела с вакцинацией продвигаются не слишком быстро.
Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в марте заявил, что Евросоюз не нуждается в российской вакцине "Спутник V" против COVID-19, хотя и может помочь с ее производством.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко допускал, что слухи об отказе от использования вакцины AstraZeneca в Европе могут быть инспирированы из России с целью "расчистить фармрынок для Спутника V".

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коронавирус, вакцинация, РФ, Лавров
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