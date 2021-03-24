Лавров заявил об отсутствии отношений между Россией и ЕС

Об этом сообщает 23 марта Интерфакс со ссылкой на пресс-конференцию Лаврова в Китае.

«Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались только партнеры отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться, то, наверное, объективно это ведёт к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами», - сказал Лавров.

По его мнению, с Евросоюзом как с организацией отношений нет, поскольку «вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя». Лавров трактует призыв США, Европы и Запада к России следовать международному законодательству и введение за его невыполнение санкций как «шаги по навязыванию всем другим своих правил, которые, они считают, должны лежать в основе миропорядка».

Как сообщалось, Евросоюз, США и другие станы ввели санкции против РФ после оккупации украинского Крыма и агрессии на Донбассе.

Источник