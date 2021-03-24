Войти | Зарегистрироваться
11:54

среда,
24 марта
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Лавров заявил об отсутствии отношений между Россией и ЕС

24.03.2021 / 10:45
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии у России отношений с Евросоюзом, обвинив в этом Брюссель.

Об этом сообщает 23 марта Интерфакс со ссылкой на пресс-конференцию Лаврова в Китае.

«Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались только партнеры отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться, то, наверное, объективно это ведёт к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами», - сказал Лавров.

По его мнению, с Евросоюзом как с организацией отношений нет, поскольку «вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя». Лавров трактует призыв США, Европы и Запада к России следовать международному законодательству и введение за его невыполнение санкций как «шаги по навязыванию всем другим своих правил, которые, они считают, должны лежать в основе миропорядка».

Как сообщалось, Евросоюз, США и другие станы ввели санкции против РФ после оккупации украинского Крыма и агрессии на Донбассе.

Источник

ЕС, РФ, Лавров
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 марта
23 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.