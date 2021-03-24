Штраф за отпуск. Британия хочет ужесточить карантин

Об этом сообщило агентство BBC.

Если британские депутаты поддержат этот документ, то он вступит в силу уже на следующей неделе.

Зарубежные поездки на отдых запрещены и сейчас в рамках особого правила, но его действие закончится в понедельник. Поэтому, в случае поддержки парламентом, со следующей недели запрет на выезд из Британии станет особым законом, который еще и будет подкреплен угрозой штрафа.

В настоящее время основания для выезда за границу включают: работу, волонтерство, образование, медицинские потребности, а также посещение свадьбы или похорон.

Как пояснил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок, ограничения на выезд за границу для отдыха нужны для того, чтобы предотвратить ввоз новых штаммов и мутаций коронавируса, что может поставить под угрозу вакцинацию в стране.

Согласно действующему плану британского правительства по ослаблению ограничений карантина, жители Британии смогут ездить на отдых за границу не ранее 17 мая, но третья волна коронавируса в Европе ставит под угрозу такие планы.

Напомним, вчера британский премьер Борис Джонсон предупредил Британию о надвигающейся третьей волне коронавируса, которая уже накрыла Европу.

Третья волна грозит Британии даже несмотря на то, что в Соединенном Королевстве от коронавируса уже вакцинировали половину взрослого населения.

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