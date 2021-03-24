США призывают AstraZeneca обнародовать полный отчет об эффективности вакцины

Совет экспертов, занимающийся рассмотрением данных по вакцине AstraZeneca, выразил обеспокоенность Национальному институту аллергии и инфекционных заболеваний при Минздраве США, указав, что информация, которую опубликовала компания AstraZeneca о проведении испытаний своей вакцины, может быть устаревшей.

Об этом свидетельствует заявление института.

«Независимый комитет по мониторингу данных и безопасности субъектов исследования выразил... обеспокоенность опубликованной AstraZeneca информацией об исходных данных клинического испытания вакцин против COVID-19. Комитет выразил обеспокоенность, что AstraZeneca могла включить устаревшую информацию из этого испытания, которая, возможно, предоставила неполное представление о данных по эффективности», - говорится в сообщении.

В Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний призвали компанию AstraZeneca пересмотреть данные и как можно скорее опубликовать наиболее точный и полный отчет об эффективности.

Напомним, ранее стало известно, что результаты долгожданных американских испытаний противокоронавирусной вакцины от Oxford-AstraZeneca подтверждают, что препарат является очень эффективным и одновременно безопасным для людей.

Отмечается, что более 32 тысяч добровольцев приняли участие в этих испытаниях, в основном в Америке, а также в Чили и Перу.

Вакцина оказалась на 79% эффективной в противодействии симптомам COVID-19 и на 100% эффективной для предотвращения серьезных заболеваний людей.

И не было обнаружено никаких связей между препаратом и риском образования тромбов.

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