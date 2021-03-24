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Госдума разрешила Путину снова идти в президенты

25.03.2021 / 09:42
Государственная дума РФ на пленарном заседании 24 марта приняла в третьем чтении законопроект, который дает право Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост президента.

Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Быть избранным президентом можно не более двух сроков. При этом данное ограничение не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу поправок в Конституцию РФ», - говорится в комментарии к принятым поправкам к конституции.

Как сообщалось, в марте 2020 года в РФ принят предусматривающий внесение изменений в конституцию закон, включающий поправку о президентских сроках, которая позволяет Путину участвовать в следующих выборах.

«Всенародное голосование» по предложенным поправкам в конституцию завершилось в РФ 1 июля.

3 июля 2020 года Путин подписал указ, который обнуляет его президентский срок и позволяет ему снова баллотироваться.

Очередные президентские выборы в России состоятся в 2024 году. Путину тогда будет 71 год.

Источник

президент, Путин, РФ
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