Госдума разрешила Путину снова идти в президенты

Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«Быть избранным президентом можно не более двух сроков. При этом данное ограничение не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу поправок в Конституцию РФ», - говорится в комментарии к принятым поправкам к конституции.

Как сообщалось, в марте 2020 года в РФ принят предусматривающий внесение изменений в конституцию закон, включающий поправку о президентских сроках, которая позволяет Путину участвовать в следующих выборах.

«Всенародное голосование» по предложенным поправкам в конституцию завершилось в РФ 1 июля.

3 июля 2020 года Путин подписал указ, который обнуляет его президентский срок и позволяет ему снова баллотироваться.

Очередные президентские выборы в России состоятся в 2024 году. Путину тогда будет 71 год.

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