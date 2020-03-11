Путину открыли путь для переизбрания президентом

Об этом сообщает Интерфакс.

"Депутаты Госдумы после встречи с президентом Владимиром Путиным поддержали поправку об обнулении президентских сроков после принятия новой Конституции. 380 депутатов проголосовали за, 43 - против, один воздержался", - говорится в сообщении.

В поправке говорится, что предлагаемое в законопроекте ограничение для одного и того же лица в виде двух президентских сроков "не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции РФ на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу".

Обнулить президентские сроки для действующего президента ранее 10 марта предложила депутат от "Единой России" Валентина Терешкова. По ее мнению, также можно было бы рассмотреть возможность убрать из Конституции ограничения президентских сроков в принципе.

Путин, приехавший в Госдуму, чтобы выступить перед депутатами, заявил, что выступает против того, чтобы исключить из Основного закона ограничения президентских сроков. Однако, добавил он, допустимо обнуление сроков для действующего президента, если такую поправку Конституционный суд сочтет не противоречащей Основному закону.

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