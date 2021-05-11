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ЕС не продлил контракт с AstraZeneca на поставку вакцин

11.05.2021 / 12:17
Европейский союз, который готовится подать в суд на AstraZeneca, решил не продлевать контракт с фармацевтической группой на поставку вакцин против Covid-19.

Об этом заявил комиссар ЕС по внутренней торговле Тьерри Бретон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"После июня мы не обновляли заказ. Посмотрим, что произойдет", - сказал Бретон в воскресенье.

Европейская комиссия обвиняет AstraZeneca в невыполнении своих обязательств по поставкам вакцин. В первом квартале англо-шведская группа доставила в ЕС только 30 миллионов доз вместо ожидаемых 120 миллионов.

AstraZeneca также сократила поставки во втором квартале: 70 миллионов вместо 180 миллионов.

Еврокомиссия проинформировала послов ЕС, что требует доставки не менее 90 миллионов доз в течение этого квартала.

По информации СМИ, с 1 по 22 апреля было доставлено всего 4 миллиона доз.

Напомним, Еврокомиссия утвердила контракт с компаниями BioNTech-Pfizer о поставках в 2021-2023 годах еще 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса, из которых половина - гарантированных поставок.

Источник

коронавирус, вакцинация, ЕС, AstraZeneca
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