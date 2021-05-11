ЕС не продлил контракт с AstraZeneca на поставку вакцин

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В Киеве в честь Героев Небесной сотни расцвели 100 тысяч тюльпанов05.05.2021 / 08:37Последние новости рубрики
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09:51
На Черкасчине на взятке "погорело" руководство регионального отделения Фонда госимущества
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11:38
Взятка за разрешение работать во время карантина: задержан замначальника райуправления полиции Киева
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08:08
Во Франции добровольцы ради эксперимента 40 дней сидели в пещере без телефонов и часов
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12:20
В Припяти к годовщине Чернобыльской катастрофы откроют выставку техники
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09:08
В Стамбуле высадили 8 миллионов тюльпанов
- 09:51
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