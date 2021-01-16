Лакмусовая бумажка прививок

В ходе виртуальной встречи европейские лидеры подведут первоначальные итоги широкомасштабной вакцинации против COVID-19.

Истекает месяц с момента ее начала на континенте. Медицинские препараты отгружаются для всех государств-членов одновременно. Но на одинаковых ли условиях?

Этот вопрос был поднят в оживленной послепраздничной переписке. Неожиданное для Еврокомиссии совместное письмо 13 министров иностранных дел стран — членов ЕС заставило внести коррективы в повестку дня предстоящей встречи.

По сути, половина правительств Евросоюза — Польши, Чехии, Венгрии, Словакии, Болгарии, Румынии, Эстонии, Литвы, Латвии, Дании, Финляндии, Швеции, Хорватии — публично и морально поддержали соседей по «Восточному партнерству» (ВП). Подписанты призвали Брюссель создать отдельный механизм предоставления участникам известной программы ЕС облегченного доступа к вакцине.

Оснований для беспокойства немало. Украина, как и остальные участники ВП, рассчитывает на гораздо более значительную помощь стратегических партнеров в этом вопросе. Однако свет в конце туннеля если и есть, то пока все еще очень слабый.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко успокаивает общественность, что вакцинация в стране начнется уже в феврале. По факту она ожидается к середине весны после сертификации китайской вакцины. И это признает премьер-министр Денис Шмыгаль.

Власть в который раз выдает желаемое за действительное. Реальность в целом не настолько радужна. К концу 2021 года большинство населения богатых стран наверняка будет вакцинировано. В отличие от него, граждане стран «Восточного партнерства» могут быть привиты не столько благодаря европейской вакцине, забронированной преимущественно для стран — членов ЕС, как при помощи китайской (Украина, Грузия) или российской (Беларусь, Армения). И максимально — на уровне 15–20% населения.

Между тем Индия и Южная Африка обратились к Всемирной торговой организации с предложением приостановить действие права на интеллектуальную собственность, связанного с COVID-19. Их поддержали около 100 стран, а также ВОЗ и медицинская благотворительная организация «Врачи без границ».

Инициатива возникла из-за неверия, что доступ к вакцине, лекарствам и другим новым технологиям, необходимым для борьбы с пандемией, получат все. Соответственно, это будет неравноправно.

Индийцы с готовностью пообещали, что в случае, если ученые поделятся результатами уникальных научных исследований, за полгода Индия с ее фармацевтическими мощностями завалит лекарственными препаратами полмира. Одновременно появилась информация, что хакеры уже завладели документацией о формуле евровакцины. По заказу одной из стран-производителей.

Мировые фармацевтические гиганты решительно выступили против временного блокирования права на интеллектуальную собственность. Это ограничит их уникальный шанс получить сверхприбыли: кому война, а кому мать родна. Эту позицию разделили США, Япония и ЕС, объясняя, что корпорации и так поиздержались во время беспрецедентных разработок в сжатые сроки.

Возникает логичный вопрос: захотят ли европейцы и дальше, после первых жестов солидарности, использовать свои возможности для максимальной поддержки стран — участниц «Восточного партнерства»?

Ожидается, что принятию решения будут предшествовать жесткие онлайн-споры на саммите. Беспокойство 13 правительств-адвокатов вполне объяснимо. Из их совместного письма следует, что неадекватная реакция Старой Европы может негативно повлиять на изменение настроений в странах-союзницах. А это напрямую связано с безопасностью общеевропейских границ.

Как это зачастую бывает, самым главным будет добиться единого подхода вместе с тяжеловесами — Германией и Францией. А не так, как во время недавних событий в Вашингтоне, когда канцлер Ангела Меркель выразила категорическое несогласие с блокированием Twitter-аккаунта Трампа, подстрекавшего через соцсеть погромщиков в Капитолии. В противовес ей главный дипломат ЕС Жозеп Боррель выступил «за», возмущенный несвоевременным перекрытием каналов популистов из-за их дезинформации.

Напряженность в дискуссиях 21 января была бы крайне неуместной с учетом будущей встречи на высшем уровне стран «Восточного партнерства», которая намечена на первую половину года. От договоренностей по итогам видеоконференции будет зависеть, перенесут ли саммит еще раз. И в этот раз не по причине пандемии, а из-за обоснованных партнерских обид.

Твердый дружеский жест помощи мог бы стать не только мощным заверением в бескорыстии ЕС, но и подтверждением стратегической важности для Содружества проекта ВП.

В штаб-квартире в Брюсселе прекрасно понимают всю деликатность решения. Скорее всего, отдельный механизм будет создан, чтобы не вызывать пересудов и злорадства оппонентов. Но момент, когда он будет запущен и в каком объеме, отразит реальное отношение ЕС к союзникам «и в радости, и в горе».

Если абстрагироваться от реалий, то несложно понять вот что. В задаче дано: неизвестная страна N с переходной экономикой и 40-миллионным населением. Дополнительные условия: во время пандемии в ней пострадали от вируса немногим более миллиона человек, 20 тысяч из которых уже погибли.

В задаче спрашивается: если начать массовую вакцинацию в марте, скажем, с темпами вакцинации по миллиону в месяц, сколько человек до конца года в итоге будут привиты? Ответ: 9 миллионов местных жителей. При любом правительстве.

Однако нельзя назвать способ решения задачи корректным или оптимистичным. Так как считать, что в таких условиях можно вакцинировать по миллиону в месяц, — наивно.

Нельзя не учитывать, что экономика страны находится на грани коллапса в результате локдаунов, затормозившихся реформ и коррупции, — это раз. Национальная система здравоохранения, слегшая после неудачных медицинских реформ, не готова к ведению широкомасштабного вакцинирования (о чем свидетельствует последний пример с неуклюжим бронированием вакцины за рубежом), — это два. Иностранные партнеры неизвестно когда смогут направить массовую гуманитарную помощь бедным соседям, не проведя максимальную вакцинацию у себя дома, — это три.

А главное: даже 9 миллионов условно привитых граждан составляют всего 20% населения, чего крайне недостаточно для создания коллективного иммунитета в стране N.

Но даже при таких нереальных темпах вакцинации (не менее одного миллиона прививок в месяц) коллективный иммунитет к коронавирусу в Украине может возникнуть не ранее 2024-го — года следующих президентских выборов.

Василий Зоря, старший эксперт Офиса поддержки реформ Минэкономики, руководитель Пресс-клуба журналистов-международников

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