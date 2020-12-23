Европа-2020: Рождество в объятиях карантина

Однако динамика распространения инфекции внесла свои коррективы: большинство европейских стран решило не отказываться от жестких требований. О национальных особенностях празднования Рождества в условиях карантина в некоторых странах Евросоюза читайте в материале.

ФРАНЦИЯ: ВОЗЛЕ СЕМЕЙНОГО ОЧАГА

Французы в этом году отметят рождественские и новогодние праздники в условиях второго этапа постепенного выхода из карантина.

На данный момент в стране некоторые ограничения, введенные в ответ на распространение COVID-19 в начале ноября, ослаблены или отменены. Работают все магазины, елочные базары, продолжают обучение в школах и лицеях. Однако студенты университетов учатся в дистанционном режиме.

Также открыты церкви, соборы, мечети. Но богослужения проводятся при ограниченном количестве верующих и с соблюдением санитарных норм.

Граждане могут свободно путешествовать по стране, а также в другие страны Евросоюза, если на это нет отдельных ограничений и запретов национальных правительств.

Закрытыми остаются рестораны, бары, кафе, спортивные залы, дискотеки. Ограничены и публичные собрания.

Но самое главное, на всей территории государства действует комендантский час с 20:00 до 6:00. Единственное исключение, когда этот режим не будет действовать, - рождественский вечер с 24 на 25 декабря. А вот новогодняя ночь с 31-го на 1-е таким исключением не будет.

«Приближение Рождества не означает, что эпидемия отступает», - предостерегло граждан французское правительство.

Поэтому и Рождество, и Новый год должны стать для французов действительно семейными праздниками. Массовые публичные вечеринки запрещены. Заведения общественного питания и развлечений, где можно было бы организовать празднование, тоже остаются закрытыми. За нарушение карантинных правил – штраф от 135 до 3750 евро в случаях рецидивов.

Некомфортно в условиях карантина чувствует себя и мировая и европейская столица Рождества – Страсбург. Город украшен яркой иллюминацией, на центральной площади сияет елка, но традиционные рождественские ярмарки запрещены, сотни деревянных домиков – шале – не предлагают в этом году традиционные сувениры, уличную еду, горячее вино.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ПОД ЗНАКОМ НОВОГО ШТАММА

Рождественские и новогодние праздники для большинства британцев станут по-настоящему домашними. Новый мутировавший штамм коронавируса, который сейчас активно распространяется по территории Соединенного Королевства, не оставляет для правительства другого выхода, чем отказаться от послаблений карантина в период праздников.

«Оставайтесь дома», - именно такой уровень предупреждения введен в некоторых регионах Британии, в частности в Лондоне, в ответ на новый вирус-мутант. Ограничения касаются и введения комендантского часа с запретом покидать дома ночью.

Но что особенно будет ощущаться во время праздников в островном государстве, - это закрытие авиационного сообщения с Лондоном со стороны большинства стран Европы. Франция также временно заблокировала морскую границу с Британией. Сотни грузовиков, в частности, с продуктами питания, застряли в регионе Кале в ожидании разрешения на пересечение французско-британской границы.

По оценкам британских СМИ, на сегодня страна потеряла 85% импорта овощей от европейских партнеров.

Новый год для британцев ознаменуется также началом новой исторической эпохи. Первого января Соединенное Королевство окончательно покидает Европейский Союз после завершения переходного периода для Brexit. Сейчас дипломаты и политики в Брюсселе и Лондоне пытаются приложить огромные усилия, чтобы наконец договориться о заключении многострадального соглашения о цивилизованном разводе Британии с ЕС. Если в ближайшие дни переговорный процесс в очередной раз потерпит неудачу, то для Лондона и британцев Новый год может начаться с хаоса, прежде всего в сфере торговли и мобильности населения, а также миллиардными потерями для экономики и огромными неудобствами для граждан.

ГЕРМАНИЯ: БЕЗ ГЛИНТВЕЙНА И ФЕЙЕРВЕРКОВ

Вся Европа известна своими рождественскими ярмарками, но мало кто может сравниться с Германией: базары здесь самые старые, самые многочисленные и самые яркие. Но не в этом году. Небольшое количество рождественских ярмарок, которые начали было обустраивать, разобрали еще до их открытия, отдельные павильоны с традиционными угощениями также просуществовали недолго. В отдельных местах, едва ли не тайно, можно выпить глинтвейна, да и то лишь из бумажных стаканчиков и подальше от окошка продажи. А какой же праздник без настоящего глинтвейна?!

Даже праздничное освещение в этом году не такое разноцветное: хотя «обязательные» елки и декорации в привычных местах установили, многие решили сэкономить на электричестве, да и зрителей пока очень мало - туристов фактически нет, а немцы стараются оставаться дома.

«Оставайтесь дома, сокращайте свои контакты до абсолютного минимума, откажитесь от путешествий!» - отчаянно призывают соотечественников накануне Рождества канцлер Ангела Меркель, руководители всех 16 федеральных земель и президент Института Роберта Коха – структуры, которая ежедневно докладывает о состоянии заболеваемости COVID-19. Состояние неутешительное: количество инфицированных растет, уже несколько раз пересекло отметку 30 тысяч за сутки, а общая цифра превысила полтора миллиона; не помог ни «мягкий локдаун», который действовал со 2 ноября, ни «жесткий», который ввели 16 декабря. К тому же в последние перед началом этого локдауна дни немцы буквально штурмовали магазины перед их закрытием в поисках подарков. Какая уж тут дистанция…

Сами праздники пройдут действительно в семейном кругу. На время с 24 по 26 декабря люди, которые живут в одном домохозяйстве, смогут пригласить к себе дополнительно только 4 человек, но они должны действительно быть из ближайшего семейного круга: супруги, партнеры, родственники первой линии и тому подобное.

На Новый год не разрешат и такой «роскоши»: компания должна быть ограничена максимально 5 взрослыми из 2 домохозяйств (дети до 14 лет не учитываются). И никаких уличных гуляний, фейерверков!

Развлечься походом в музей, театр, стадион, бассейн, даже парикмахерскую или салон красоты тоже не удастся, ведь все они будут закрыты. Туризм запрещен. Поэтому остается всем тихо сидеть дома.

Ограничения будут действовать минимум до 10 января. Как долго Германии придется жить с ними после зимних праздников – неизвестно, все будет зависеть от динамики в предыдущие дни. Если люди не хотят таких ограничений до Пасхи, им придется внимательнее прислушиваться к призывам политиков и экспертов и уменьшить контакты не менее чем на 75%.

АВСТРИЯ: ЗАПРЕТ НОВОГОДНИХ ВЕЧЕРИНОК

«Спасти Рождество» – именно под таким лозунгом в Австрии в первой половине декабря проходило массовое тестирование населения на COVID-19. С его помощью планировалось выявить максимум бессимптомных носителей коронавируса и локализовать заражение. Снижение же темпов инфицирований считалось главным залогом для относительно безопасных семейных и дружеских собраний на Рождество и Новый год.

Массового участия в добровольном тестировании не получилось, а цифры новых инфицирований в стране не упали до желаемого показателя. На этом фоне и с учетом ожидания ухудшения эпидемиологической ситуации во всей Европе в Австрии приняли решение об уже третьем с начала пандемии жестком карантине, который начнется сразу после Рождества Христова.

Нынешние COVID-ограничения разрешают встречи максимум шести человек из не более чем двух домохозяйств в дневное время. Для 24 и 25-го декабря сделано исключение: собираться можно будет в течение всех суток компаниями до 10 человек из разных семей. Маску за праздничным столом разрешено не носить.

Традиционные рождественские ярмарки из-за пандемии в Австрии в этом году отменены.

С 26 декабря в стране начинает действовать жесткий локдаун, который предусматривает, в частности, и ограничения выхода из дома и походы в гости. Таким образом, новогодние вечеринки в стране оказались под запретом. Провести 2020 год и встретить новый можно будет только с одним близким человеком (из другого домохозяйства).

Не будет в Австрии и семейных встреч во время празднования Рождества по юлианскому календарю – локдаун продлится до 18 января 2021 года.

НИДЕРЛАНДЫ: НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ

В Нидерландах из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 15 по 19 января были вновь закрыты музеи, театры, парки развлечений, зоопарки, казино, сауны, спортивные залы, магазины (кроме супермаркетов), также до сих пор закрыты бары, кафе и рестораны. К тому же в Нидерландах снова не работают парикмахерские, массажные и маникюрные салоны.

Согласно новым правилам, на празднование Рождества 24, 25 и 26 декабря нидерландцы смогут приглашать домой до 3 гостей в день. За первую неделю "жесткого" локдауна в Нидерландах на 95 евро было оштрафовано 1184 человека за нарушение ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Также полиция объявила 927 предупреждений за невыполнение новых правил, пресечена 61 нелегальная вечеринка. Владельцы небольших магазинов, в частности магазинов одежды, стараются работать подпольно, например, запускают внутрь клиента по предварительной договоренности. Предприниматели жалуются, что коронавирус съедает их бизнес. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предложил поддержать их и делать покупки онлайн, а на Рождество заказать домой праздничный ужин из любимого ресторана.

За неделю действия ужесточенных правил наблюдается резкий рост количества посетителей на платформе онлайн-шопинга Marktplaats. В декабре 2020 года сайт посетили 55 миллионов раз, тогда как в декабре прошлого года на сайт заходили 46 миллионов раз. Преимущественно сейчас, во времена пандемии, люди ищут вещи, которые могут развлечь взрослых и детей, спортивные принадлежности, компьютерные игры, подарки на Рождество и Новый год. В то же время, когда в Нидерландах и Германии были закрыты все магазины, кроме продуктовых, в Бельгии эти заведения продолжают работать. Поэтому власти Бельгии просят соседей-нидерландцев и немцев не приезжать к ним за рождественскими покупками из-за опасности распространения COVID-19. Премьер-министры Нидерландов и Бельгии - Марк Рютте и Александр де Кро - и премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет даже записали видеообращение с призывом не пересекать границу без необходимости.

"Оставайтесь дома, пересекайте границу только для необходимых путешествий", -отметил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в своем твиттере, где было обнародовано видео.

Он вместе с коллегами отметил, что сейчас не время для отпусков, шопинга и развлечений. На данный момент Бельгия не закрывает границу, но не исключено, что в праздничные дни появятся пункты пропуска.

Власти Нидерландов также отмечают, что количество больных коронавирусом продолжает расти, поэтому до Рождества правительство может применить еще более жесткие меры.

«Сегодняшняя реальность такова, что мы находимся на перекрестке: или мы делаем все для того, чтобы показатели двигались в правильном направлении, или цифры продолжают расти, и тогда мы не исключаем введение дополнительных мер», - подчеркнул Рютте.

Правительство призывает праздновать Рождество в узком кругу - речь идет о максимум трех гостях дома. Большой семьей разрешено собираться только в режиме онлайн. Также можно зарегистрироваться на онлайн-вечеринку и вместе с незнакомцами петь песни, танцевать и устраивать игры. Чтобы люди не скучали, по всей стране разные ассоциации, компании и культурные центры взялись за организацию инициатив, чтобы, несмотря на коронавирус, обеспечить праздничную атмосферу и безопасные развлечения на расстоянии. А еще была создана онлайн-экскурсия по музею Маурицхейс, в котором экспонируется одна из самых известных картин нидерландского художника Яна Вермеера «Девушка с жемчужной серьгой», которую еще называют нидерландской Моной Лизой. Музей Маурицхейс - первый в мире, который полностью оцифрован и может похвастаться созданием высококачественных изображений в гигапикселях. Виртуально посетить музей, расположенный в нидерландской Гааге, можно просто нажав на картинку с надписью Start tour.

Также изобретательные нидерландцы начали устраивать на улицах ярмарки. Под открытым небом можно приобрести продукты, косметику, рождественские и новогодние презенты, более того, некоторые развлечения до сих пор остаются доступными, в частности, катание на коньках. Комплекс De Uithof имеет 400-метровую трассу, поэтому здесь можно соблюдать безопасную дистанцию и посещать этот каток разрешено.

Все остальные маленькие ледовые площадки, даже на открытом воздухе, закрыты. Внутри комплекса De Uithof организован отдельный вход и выход, всюду доступны антисептики. Стоимость 90 минут катания - 8 евро. На льду можно увидеть и просто искателей развлечений, которые только учатся кататься на коньках, и профессиональных спортсменов, которые здесь тренируются. Разглядывая людей, которые катаются под рождественскую музыку, на какое-то мгновение забываешь о коронавирусе. Так сияют их лица в предвкушении праздника, которого очень всем хочется.

ПОЛЬША: ЛИМИТ НА СОЧЕЛЬНИК И ЗАПРЕЩЕННЫЕ ГУЛЯНИЯ

Опасаясь третьей волны коронавируса, в январе-феврале правительство Польши сразу после католического Рождества с 28 декабря решило ввести так называемый национальный карантин. В течение трех недель, в частности на Новый год и во время каникул в школах - 4-17 января, поляки не смогут воспользоваться преимуществами зимнего отдыха. Чтобы не допустить массовых скоплений людей, правительство решило закрыть популярные в это время года горнолыжные курорты и отели в Бескидах и Татрах, призывая поляков оставаться дома.

В новогоднюю ночь власти запланировали беспрецедентный для нынешнего поколения поляков запрет на передвижение, который будет действовать с семи вечера 31 декабря до шести утра 1 января. Все, кто нарушит запрет появляться в общественных местах в новогоднюю ночь, рискуют получить штраф в размере 500 злотых (около 4 тыс. грн).

Во избежание соблазна сменить лыжи на городские развлечения правительство решило на три недели закрыть также торговые центры, фитнес-клубы, бассейны. Этим власти страны вызвали немалое удивление и раздражение работников этих секторов, ведь после очередной волны ограничений они заработали менее месяца назад.

Несмотря на то, что локдаун в Польше вводится только с 28 декабря, на Рождество (24-25 декабря) правительство страны также подготовило ограничения. После длительных дискуссий решено установить лимит на количество гостей за рождественским столом: семья, проживающая вместе плюс максимум пятеро приглашенных гостей. За нарушение этого лимита полиция также получит право наказывать штрафами.

В последние дни президент, глава правительства, министр здравоохранения и другие представители польских властей призывают поляков оставаться дома и отпраздновать Рождество и Новый год в как можно более узком кругу самых близких людей. Как они убеждают, это даст возможность избежать угрожающей третьей волны пандемии COVID-19, которая, по прогнозам, может быть значительно мощнее двух предыдущих, и поставить систему здравоохранения Польши на грань коллапса. Трехнедельный новогодний локдаун должен дать возможность прервать трансмиссию коронавируса, и вместе с началом массовой вакцинации населения против COVID-19 позволит уменьшить угрозу эпидемиологической катастрофы.

Андрей Лавренюк, Ольга Танасийчук, Василий Короткий, Ирина Драбок, Юрий Банахевич

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