Как Европа переживает вторую волну

Вторая волна "короны" оказалась более массивной, хотя меры в некоторых странах принимаются не такие жесткие, как весной.

БЕЛЬГИЯ УСТУПИЛА ЧЕХАМ

В Бельгии - облегчение. 8 ноября страна перестала быть самой инфицированной в Европе. В течение двухнедельного периода здесь зарегистрировано "всего" 1333 случая инфекции на каждые 100 000 населения по сравнению с 1633 случаями в предыдущие две недели. По этому показателю Бельгия уступила печальное первенство Чешской Республике и Люксембургу.

В июне были такие дни, когда этот показатель измерялся двузначными цифрами. После начала второй волны Бельгия пережила шок. Сухие цифры статистики: 65 процентов бельгийцев знают кого-то среди близких родственников, знакомых или друзей, кто с сентября заболел тяжелой формой COVID-19. Каждый шестой знает кого-то, кто умер от инфекции. Это значит, что болезнь постучала в каждую дверь.

Именно поэтому граждане преимущественно с пониманием отнеслись к мерам, которые ввело новое федеральное правительство Бельгии, чтобы максимально ограничить распространение инфекции. Закрыты все кафе и рестораны, не работают «контактные» услуги – парикмахерские, салоны красоты и пр., отменены спортивные мероприятия с участием большого количества людей, всевозможные собрания. Каждому домохозяйству рекомендовано ограничить контакты одним человеком. В ночные часы на всей территории страны введен комендантский час – появляться на улице после 00:00 до 6:00 можно только по уважительной причине.

Во всех публичных местах, да и просто на улицах, уже не увидишь людей без защитных масок. Дело даже не в крупных штрафах за нарушение «масочного» режима – люди действительно напуганы. Дистанцию соблюдают демонстративно, правило хорошего тона - обходить встречного по крайней мере с дистанцией два метра, даже если для этого приходится выходить с тротуара на проезжую часть улицы.

Как говорит бельгийский премьер Александр Де Кроо, ограничительные меры продлятся до поступления вакцины, а дистанционная работа на это время будет оставаться правилом всюду, где это возможно.

В этих мерах есть смысл, поскольку количество ежедневных заболеваний начало постепенно снижаться. По статистике, в течение текущей недели начали выявлять в среднем 9500 новых положительных тестов ежедневно, или на 40 процентов меньше. Еще неделю назад этот показатель превышал 15 тысяч.

Еще одна особенность второй волны – в Бельгии тесты на коронавирус делают сейчас только людям с симптомами. Ежедневно в среднем - 45 000. Среди них количество положительных тестов достигало иногда 29 процентов. Сейчас этот показатель пошел на спад. Общее количество пациентов с коронавирусом в больницах снизилось до 7000.

Но в то же время возросло количество пациентов в реанимациях – до 1469, из них 888 – введены в искусственную кому. В течение недели на 55 процентов подскочил показатель смертности – до 179 случаев в день, общее количество умерших от инфекции превысило 13 000.

ГЕРМАНИЯ: МЕРКЕЛЬ ЗАПУГАЛА СОГРАЖДАН, НО НЕДОСТАТОЧНО

В конце сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель запугала всех прогнозом о 19 200 случаях инфицирования в сутки до Рождества. Когда показатель колебался на уровне 3 тысяч, мало людей поверили главе правительства и долго думали, откуда вообще возникла такая странная цифра. А она была просчитана экспертами, которые исходили из темпов распространения болезни. Однако они ошиблись, и количество новых инфицирований в прошлую пятницу, задолго до Рождества, достигло рекордных 23 399.

В конце октября главы федерального и земельных правительств приняли решение со 2 сентября до конца месяца ввести локдаун-лайт. Едва ли не впервые 16 премьеров плюс одна согласились с более или менее унифицированными мерами, хотя отличия в землях все же присутствуют.

Больше всего локдаун ударил по гастрономии, культуре, гостиничному бизнесу – все заведения закрыты (правда, рестораны могут готовить на вынос, а отели все же могут размещать командированных). Спортивные секции приостановили деятельность, профессиональные соревнования, в частности игры Бундеслиги, проводятся без зрителей.

В сфере обслуживания подошли выборочно: косметические салоны и бордели закрыли, парикмахерские и маникюрные салоны – работают.

В отличие от весны, не стали закрывать бутики в крупных торговых центрах (при условии ограничения количества покупателей, которых, естественно, стало меньше). Не останавливали работу промышленности и другого бизнеса.

В то же время вернули весеннее правило: встречаться можно лицам только из двух домохозяйств, но не более 10.

Принципиальной позицией немецких властей является функционирование школ и детсадов, они будут закрыты в последнюю очередь, если ситуация станет совсем плохой.

Пока она выглядит не очень оптимистично – 15 332 за сутки. Впрочем, это меньше, чем на прошлой неделе, хотя реальных результатов локдауна ждать еще рано.

«На четыре недели нам придется отказаться от всего, что делает нашу жизнь приятной. Но единственным доступным способом остановить экспоненциальное распространение COVID-19 является сокращение до абсолютного минимума человеческих контактов», – заявила Меркель. Значительное большинство населения 84-миллионной страны своего лидера услышали.

ЧЕХИЯ: МАЛЕНЬКАЯ, НО «ЛИДИРУЕТ»

С сентября 10-миллионная Чехия некоторое время удерживала печальное европейское лидерство по количеству инфицирований и смертей от COVID-19 на 100 тысяч населения. Когда власти окончательно усвоили, что практика полного отказа от каких-либо ограничений летом сыграла плохую услугу, а мягкие меры, направленные на сдерживание болезни, в частности объявление чрезвычайного положения, не дают желаемых результатов, было принято решение прибегнуть к мерам, испытанным во время первой волны.

Локдаун начал действовать в стране 22 октября. Закрыты все магазины, кроме продовольственных, хозяйственных и аптек, отели и пансионы. Полностью замерла культурная и спортивная жизнь, нельзя сходить ни в музей, ни в ресторан.

Граждане вынуждены ограничить социальные контакты и, по возможности, работать из дома. Разумеется, обязательны маски. К тому же, ограничено свободное передвижение граждан: покидать дома можно либо с рабочей целью, либо для посещения больниц и магазинов, а также родственников, которые нуждаются в помощи.

Еще через неделю введен настоящий, а не «гастрономический» комендантский час – запрет выходить из дома в ночное время.

Задолго до жестких ограничений на дистанционное обучение переведены школы и университеты.

На днях власти объявили, что будут проводить обязательное тестирование во всех домах престарелых.

Несмотря на все шаги, статистические сообщения Министерства здравоохранения отнюдь не радовали первые недели после введения локдауна: 4 ноября в республике зафиксировано рекордных 15 727 случаев. После этого цифры начали в конце концов понемногу уменьшаться.

Изначально предполагалось, что локдаун продлится до 3 ноября. Эта дата уже прошла, но о смягчении ограничений никто не говорит – понятно, что любое послабление немедленно отразится на показателях.

Да и менять министров здравоохранения чехам, очевидно, уже надоело: с сентября их было целых три.

АВСТРИЯ: МЯГКИЙ ЛОКДАУН

Австрия, которая демонстрировала одни из лучших в Европе показателей сдерживания коронавируса, не смогла избежать второй волны и вслед за рядом соседей вынуждена закрываться. Со вторника, 3 ноября, в стране начал действовать второй локдаун, который можно назвать «мягким» – ограничения не такие жесткие, как во время первой волны. Цель - избежать резкой перегрузки системы здравоохранения, прежде всего отделений интенсивной терапии.

Ношение масок в транспорте, магазинах, на рынках и в публичных местах, соблюдение дистанции 1 метр – все это остается актуальным.

Ограничения прежде всего касаются встреч: в ноябре они запрещены между представителями более двух домохозяйств.

Кроме того, вводится своеобразный «запрет визитов»: выход из дома ограничивается с 20:00 до 06:00. При этом покидать место жительства можно (как и во время первой волны) для того, чтобы добраться на работу или для удовлетворения основных потребностей – покупки продуктов или лекарств, помочь другим людям, которые в этом нуждаются, а также для пробежки, прогулки или выгула собаки.

Также отменяются все культурные и спортивные мероприятия (за исключением профессионального спорта без зрителей). Закрываются музеи, выставки и кинотеатры, а также театры, оперные и концертные залы, не будут работать фитнесзалы и бассейны.

До конца ноября закрываются бары и ночные клубы, не будут работать заведения общественного питания: хотя рестораны и кафе могут продавать блюда и напитки на вынос. Отели прекращают прием туристов, но смогут размещать людей в командировках.

В то же время заведения розничной торговли (как и супермаркеты) продолжат работать. Это же касается сферы услуг: будут функционировать парикмахерские и студии красоты (на 10 кв. м допускается только один клиент).

Ученики старших классов и студенты переводятся на дистанционное обучение. Но младшие и средние классы продолжают ходить в школу, также работают детсады.

Общественный транспорт, который в Австрии не останавливался с начала пандемии, продолжает работать.

Наряду с мерами экономической поддержки, правительство Австрии приняло отдельный пакет финансовой помощи заведениям, которые затронут новые ограничения: им будет компенсировано 80% прибыли, которую они получили за ноябрь 2019 года.

БАЛТИЯ: КОРОНАВИРУС КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФАКТОР

Из трех балтийский стран, наиболее тревожная ситуация с эпидемией COVID-19 в Литве. С субботы, 7 ноября, на три недели объявлен общенациональный карантин. Взрослые и дети с шести лет должны носить маски в общественных местах, соблюдать дистанцию два метра и избегать прямого физического контакта. Запрещены все культурные, развлекательные, спортивные мероприятия, ярмарки и тому подобное.

Поездки в общественном транспорте ограничены, можно занимать только сидячие места, причем в метре друг от друга. Дошкольные учреждения и начальная школа работают. А вот ученики средних и старших классов переходят на дистанционное обучение.

Снова заработала система штрафов. В соответствии с Кодексом об АН, за нарушение карантина предусмотрен штраф 500-1000 евро для физических лиц и 1,5-6 тысяч евро для должностных лиц.

Эксперты считают, что осенняя волна коронавируса стала одним из важных факторов поражения правящей левоцентристской коалиции на парламентских выборах в октябре. В понедельник заявлено о формировании правоцентристской правящей коалиции. Сейчас она разрабатывает программу деятельности, в том числе относительно борьбы с пандемией.

В Латвии с 9 ноября по 6 декабря действует режим чрезвычайной ситуации. В основных контурах система ограничений примерно такая же, как у соседей. Однако шкала штрафов более гибкая: от 10 до 2000 евро - для физических лиц, от 140 до 5000 евро - для предприятий.

Во вторник в Латвии рассмотрят план поддержки граждан и предпринимателей. На данный момент обсуждается размер помощи и субсидий, которые собираются платить с первого дня ЧС до 31 декабря. Уровень выплат вследствие карантинного приостановления работы – 70% от средней зарплаты за последние три месяца. Но с ограничениями - не менее 330 евро и не более 1000 евро. Предусмотрены доплаты за иждивенцев – по 50 евро.

Весной ситуация с COVID-19 в Эстонии была самой тяжелой из стран Балтии. Сегодня она не самая плохая. Но и не безоблачная. В конце прошлой недели констатирован качественный переход от локальных вспышек коронавируса к эпидемии. Некоторые ограничения пока только рекомендованы, но не обязательны (ношение масок, удаленная работа).

СЛОВАКИЯ: ОБЩЕЕ ТЕСТИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Небольшая по населению Словакия пошла своим, уникальным путем борьбы с COVID-19 – проводит общее тестирование населения.

Когда в середине октября количество инфицированных в 5,5-миллионной Словакии возросло до 1,5-2 тысяч за сутки, правительство премьера Игоря Матовича решило, что необходимо переходить к более радикальным методам противодействия коронавирусу. В частности, 18 октября глава правительства объявил о планах бесплатно протестировать на наличие COVID-19 все население страны, за исключением детей до 10 лет. Операция поручена армии, без привлечения медицинского персонала больниц. По его словам, план проведения общего тестирования вынашивался несколько недель, но обсуждался тайно в узком кругу лиц, чтобы избежать срыва мероприятия. Матович уточнил: было опасение, что после заблаговременного обнародования информации с рынка могут исчезнуть тесты. В результате заранее было закуплено 13 млн экспресс-тестов по 4 евро за штуку. Тестирование решено проводить по принципу всеобщих выборов: развертывание около 6 тыс. мест для забора анализов (за исключением больниц). Все лица с подтверждением инфицирования COVID-19, если не нуждались в стационарном лечении, должны были перейти в режим самоизоляции. Свободно перемещаться по стране могли только те, у кого подтвержден отрицательный результат теста.

Скепсис относительно успеха всего мероприятия высказывала президент страны Зузанна Чапутова, которая по этому поводу даже встречалась с командованием словацкой армии. Впрочем, впоследствии, после первого, довольно успешного этапа тестирований, она изменила свое мнение. Всего к организации всей операции было привлечено более 40 тысяч человек: врачей, военных, спасателей, полицейских, волонтеров. Словакам помогали также 33 военных врача из Австрии и 200 медиков из Венгрии.

В первом этапе тестирований, который проходил 31 октября – 1 ноября, приняли участие более 3,6 миллиона человек, из которых 1,06% (38,3 тыс.) имели положительный результат. На повторном этапе, 7-8 ноября, протестировано более 2 млн человек, а количество инфицированных составило 0,66% (13,5 тыс). Правительство Словакии назвало операцию, не имеющую аналогов в мире, очень успешной.

Словацкое ноу-хау привлекло внимание многочисленных мировых СМИ, а Великобритания даже попросила Словакию поделиться опытом проведения общего тестирования с советниками премьера Бориса Джонсона. Так что, возможно, опытом Братиславы вскоре попытаются воспользоваться другие страны.

ФРАНЦИЯ: КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Во Франции эпидемиологическая ситуация, вызванная распространением COVID-19, оценивается как едва ли не самая тяжелая в Европе. В ноябре в стране зафиксирована очередная вспышка – более 60 тысяч случаев заражений и более 500 летальных случаев за сутки. На прошлой неделе французские СМИ распространили сообщения о 86 тысячах инфицированных за 24 часа. Но Министерство здравоохранения опровергло эти данные, объяснив, что в информационной системе произошел сбой.

Всего - за более чем восемь месяцев после официального объявления эпидемии – во Франции выявлено более 1,8 млн инфицирований; более 40 тысяч человек умерли от осложнений.

Эскалация эпидемии и очередные коронавирусные «рекорды» произошли уже после введения 30 октября второго общенационального карантина. Ограничения будут действовать минимум до 1 декабря. А чрезвычайное санитарное положение продлено пока до середины последнего месяца года.

Это сложные, непопулярные, обременительные для экономики и повседневной жизни граждан, но вынужденные решения. Однако, как свидетельствуют социологические опросы, более 60% граждан поддерживают действия правительства в борьбе с коронавирусом.

Закрыты рестораны, бары, кафе, спортивные залы, парикмахерские, другие заведения, которые не имеют критического значения для жизни людей. Это же касается большинства торговых заведений, за исключением продовольственных маркетов и лавок.

Введены ограничения и на публичные собрания. На свадьбу можно пригласить 6 гостей; на похороны разрешено прийти не больше тридцати.

В условиях карантина продолжают работу детские сады и школьные учебные заведения. Но новый санитарный протокол поощряет родителей создать детям условия для дистанционного обучения, а классы могут быть заполнены не более чем на половину.

Продолжают работу органы центральной и местных властей, почта, производства, которые имеют критическое значение для экономики и жизни людей. Прежде всего, это отрасли сельского хозяйства, строительства, транспорта, в том числе и общественного.

Выйти из дома можно только в случае крайней необходимости: покупки в магазине; дорога на работу и возвращение домой; к врачу и в аптеку; срочные семейные обстоятельства; уход за больным; судебный или административный вызов; выполнение значимых для общества задач.

Кроме этого, детям и подросткам разрешено перемещаться в свои детсады и школы, а родителям их сопровождать.

Также граждане могут выйти на прогулку «подышать свежим воздухом», заниматься физической активностью, выгулять домашних животных, но в течение суток не более одного часа и в радиусе не больше одного километра от дома.

С каждым выходом из квартиры необходимо заполнять в печатном формате или генерировать онлайн специальный документ с указанием персональных данных, домашнего адреса, времени выхода и причины.

Является ли повторный карантин эффективным решением в борьбе с эпидемией? Министр здравоохранения Франции Оливье Веран убежден, что ограничения замедлили распространение вируса, однако подводить итоги еще рано.

Возможно, он прав, но экономика уже отреагировала. По прогнозам национального регулятора монетарной политики Banque de France, в ноябре, с начала возобновления карантина, экономическая активность снизится на 12%, и ВВП имеет тенденцию к дальнейшему падению.

«Если бы мы не приняли решение о повторном введении карантина, какой была бы ситуация? Ответ прост: ситуация была бы катастрофической, когда на середину ноября в реанимации находились бы более 9 тысяч пациентов с COVID-19», – сказал Веран.

По данным Министерства здравоохранения, на сегодня в реанимациях французских больниц находится более 4 тысяч пациентов, что составляет 85% от общего количества койко-мест.

Генеральный директор по вопросам здравоохранения профильного ведомства Жером Саломон обнародовал неутешительную статистику: один из четырех пациентов, которые попадают в реанимацию, не выживает.

Во Франции наращивают количество тестирований на коронавирус. На данный момент делают более 2 млн тестов в неделю. Это наибольший показатель в Европе. У 20,3% проверенных выявляют COVID-19.

Эксперты, в том числе и президент Научного совета по вопросам COVID-19 при правительстве страны Жан-Франсуа Делфресси, считают, что сейчас Франция находится в очень сложной, критической ситуации. И эта ситуация ухудшается ежедневно.

НИДЕРЛАНДЫ: ТЕСТИРОВАНИЕ БЕЗ ВРАЧЕЙ

Нидерланды усилили ограничительные меры. Дополнительные правила вступили в силу 4 ноября в 22:00 и будут действовать до 18 ноября. Правительство подчеркнуло, что уровень заражения в стране остается достаточно высоким: один человек из шести после тестирования получает положительный результат.

В конце октября в стране за сутки ежедневно фиксировали более 10 000 новых случаев коронавируса. Тогда премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что "в Нидерландах нет причин для радости". Поэтому впоследствии решили ввести более жесткие меры.

Дома местным жителям было разрешено принимать максимум 2 человека в день из разных домохозяйств. Исключение - похороны и свадьбы. Максимум 30 людям разрешено находиться на похоронах и 20 – на свадьбе. Людей призывают не путешествовать, как можно больше быть дома.

Носить маску обязательно в общественных местах, в частности в магазинах и транспорте. Рестораны и кафе закрыты. Делать заказ можно только на вынос. Полностью закрыты музеи, театры, парки развлечений, кинотеатры, зоопарки, бассейны, библиотеки, дискотеки, секс-клубы. Маленькие частные магазины могут работать только до 20:00, супермаркетам и большим магазинам можно дольше. Легкие наркотики и алкоголь не продаются и не доставляются с 20:00 до 7:00. Дистанция 1,5 метра обязательна. Людей призывают не планировать поездки за рубеж до середины января. После возвращения из страны, где зафиксировано большое количество больных, в течение 10 дней необходимо оставаться на самоизоляции.

В случае появления симптомов необходимо делать тест. В Нидерландах четко налажена система тестирования. В каждом городе созданы целые улицы, где можно бесплатно сдать анализы. Возможно тестирование из окна авто.

Результат приходит на электронную почту в течение 24 часов, максимум – 48. Если тест оказался положительным, вам также позвонит медсестра и дополнительно проинформирует о положительном результате.

А еще в Нидерландах начали ездить специальные автобусы, где можно пройти тест на коронавирус. Сейчас таких автобусов 10.

Несмотря на хорошо организованную систему тестирования, довольно трудно получить доступ к терапевту, который в Нидерландах решает все. Без его направления нельзя попасть к узкому специалисту, сделать КТ или анализ крови, а без рецепта не купите в аптеке лекарства. Из-за вспышки коронавируса терапевты не принимали пациентов. Сначала получить консультацию своего врача можно было только по телефону. Впоследствии появилась возможность записаться на прием, если нет симптомов коронавируса или после болезни появились осложнения.

В случае тяжелого протекания болезни можно обратиться в больницы быстрого реагирования.

Больше всего больных - в Роттердаме, Амстердаме и Гааге. В случае положительной динамики с 19 ноября страна может вернуться к ослабленным мерам безопасности.

ПОРТУГАЛИЯ: ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС

Демонстрируя сравнительно невысокие показатели заболеваемости и смертности, в минувшую субботу Португалия зафиксировала собственный «рекорд» – 6640 случаев заражения. В Минздраве на следующей неделе прогнозируют увеличение госпитализаций на 40%.

Правительство отреагировало на ухудшение эпидемиологической обстановки введением чрезвычайного положения на следующие 15 дней по всей стране и комендантского часа в отдельных муниципалитетах, в которых проживает 70% всех португальцев. Режим чрезвычайного положения уже объявлялся в марте и длился шесть недель. Португалия в последний раз вводила чрезвычайное положение во время Революции гвоздик в 1974 году, когда сменился режим правления с диктатуры на либерально-демократический.

Нынешние ограничения, введенные властями, действуют на всей материковой части страны, а автономные регионы Азоры и Мадейра ввели дополнительные меры, учитывая туристическую специфику. Так, на Азорах туристам необходимо на каждый пятый день пребывания делать тест на COVID-19, а на Мадейре – обязательно носить маску во всех публичных местах.

Запрещено собираться в группы более чем по 5 человек, а в ресторанах за одним столиком не может отдыхать больше 6 гостей, если они не из одного домохозяйства. Во время чрезвычайного положения после 20 часов невозможно купить алкоголь, а также запрещено его распитие в публичных местах, кроме кафе, ресторанов и баров. Закрыты продуктовые рынки и ярмарки. Индивидуальным нарушителям карантина грозят штрафы от 100 до 500 евро, а заведения за несоблюдение ограничений заплатят до 10 тысяч евро.

Португалия не закрывала детсады и кружки, спортивным залам разрешено работать с соблюдением необходимых правил. Также функционируют торговые центры и магазины, а театры, кинотеатры и концертные залы принимают посетителей в режиме ограниченной наполненности.

Чтобы сдержать первую волну коронавируса, Португалии хватило 6 недель. Многие надеются, что так же удастся обуздать и вторую волну.

Дмитрий Шкурко, Ольга Танасийчук, Василий Короткий, Олег Кудрин, Юрий Банахевич, Андрей Лавренюк, Ирина Драбок, Александра Федорчук

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