Вторую волну COVID-19 Европа тоже встречает локдауном. Но "мягким"

Тем временем ВОЗ пугает Украину прогнозом - до 9 тысяч положительных результатов тестирования в сутки к концу года.

Заболеваемость постоянно нарастает с лета и в других странах Европы, в частности в Германии за минувшие сутки выявлено 2089 инфицированных, во Франции - 8051. А несколько дней назад во Франции тоже зафиксировали суточный антирекорд - 16096 новых инфицированных.

Чтобы противодействовать распространению коронавирусной инфекции, страны преимущественно выбирают локальную стратегию карантина, чтобы избежать тотального локдауна. Такую стратегию Bloomberg даже называет по-новому – «локдаун-лайт» (то есть мягкий локдаун). В отличие от всеобщей самоизоляции и приостановки бизнеса, как это было весной, осенний подход предлагает уделять больше внимания конкретным «горячим точкам»: например, определенным районам городов, ночным клубам и частным вечеринкам. При этом значительная часть экономической деятельности остается активной.

Германия: школы и детсадики будут работать

Чтобы предотвратить масштабный рост заболеваемости осенью и зимой, в стране усилят карантин уже сейчас, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Reuters. По ее словам, ограничения будут целевыми, поскольку закрытия всей страны нужно избегать насколько возможно, и приоритетом выступает поддержка экономики. (Как сообщает издание, немецкая экономика сократилась на 9,7% во втором квартале, поскольку расходы домохозяйств, инвестиции, торговля - резко сократились в разгар эпидемии).

"Мы многому научились и хорошо пережили лето, но мы знаем, что впереди тяжелое время - осень и зима - и постепенный подъем, а в некоторых областях - значительный рост инфекций вызывает беспокойство", - сказала канцлер.

В Германии сохранялся относительно низкий уровень инфицирования и смертности во время пандемии, но Меркель предупредила что при сохранении текущих тенденций число случаев COVID-19 может вырасти до 19 200 за день.

Стратегия «горячих точок», по словам Меркель, ограничит частные собрания до 25 человек, а государственные - до 50 в районах, где уровень заражения достигает 35 случаев на 100 тысяч в течение семи дней. Если показатель достигнет 50 на 100 тысяч, частные мероприятия ограничат 10 людьми, а публичные - 25. Ввиду региональных различий еще нет определенности с другими карантинными мерами, но уже понятно, что работа школ и садиков будет оставаться в приоритете. Ангела Меркель сказала и о введении штрафов: тех, кто будет мешать отслеживать цепочки заболевания, например, оставлять неправильные контактные данные в ресторанах, будут штрафовать минимум на 50 евро.

Польша: возвращение к масочному режиму и ограничению собраний

Польша долгое время оставалась образцовой в сдерживании эпидемии, но резкий рост числа инфицированных коронавирусом в течение последних нескольких дней заставило правительство усилить в стране карантин. Как сообщил министр здравоохранения Адам Недзельский, ограничения прежде всего касаются массовых собраний и вводятся локально, а не по всей стране.

В так называемых «зеленых» зонах число участников массовых мероприятий и свадебных церемоний будет уменьшено с 150 до 100, в «желтых» зонах - со 100 до 75, а «красных» - с 75 до 50. В «красных» зонах вводится запрет на функционирования ресторанов и пабов после 22 часов. А обязательный масочный режим в общественных местах вводится не только в «красных», но и в «желтых» зонах.

По словам Недзельского, из более чем 8 тысяч койкомест для инфицированных COVID-19 заняты около 2,3 тысячи. За последнюю неделю число этих коек увеличено на 1,2 тысячи.

Франция: без празднований и вечеринок

Франция тоже усилила ограничения локально. В 11 городах, включая Париж, запрещена работа баров после 22:00, а также не разрешается проводить праздничные и развлекательные мероприятия - свадьбы, фестивали, организованные собрания в залах и студенческие вечеринки.

Максимальный уровень - это Марсель и остров Гваделупа. Там вирус обнаружен у более чем 250 человек в 100 тысяч. В этих регионах вообще закрываются все бары и рестораны. Правда, музеи и кинотеатры могут продолжать работу при условии соблюдения санитарных требований. Также компании призвали обеспечить дистанционную работу сотрудникам, а общественный транспорт увеличили в часы пик, чтобы избежать скоплений. Ужесточение ограничений в Марселе вызвало критику мэра и владельцев местных предприятий. За день до начала действия новых правил тысячи людей вышли на акцию протеста. Протестующие даже угрожали Парижу судом, чтобы отменить приказ об усилении карантина. Но власть и врачи утверждают: отделения реанимации заполняются быстро, поэтому система здравоохранения почти перегружена.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран попытался объяснить протестующим, что ослаблять карантин в стране пока рано. «Я полностью понимаю, что некоторые из мер вызывают беспокойство, вопросы и даже гнев. Однако они нужны. И они временные», – заявил Веран.

Британия: усиливает ограничения на полгода

Премьер-министр Борис Джонсон, к слову, сам переболевший COVID-19 и пролежавший в больнице несколько недель, призвал людей вновь перейти на удаленную работу, где это возможно. О введении повторного локдауна речь пока не идет, но новые ограничения будут действовать, вероятно, полгода. По ним, рестораны и пабы должны обслуживать клиентов только за столиками и работать не дольше, чем до 22:00. Заниматься спортом разрешается только в группах до 6 человек. Посещать свадьбы можно будет не более 15 людям, а похороны - до 30 человек. Маски для лица теперь обязательны для работников баров, магазинов, официантов и таксистов.

Кстати, Великобритания - одна из стран с самыми высокими штрафами за нарушение карантинных правил. К примеру, за отсутствие маски и сбор в группы более 6 человек будут штрафовать на 200 фунтов, а нарушение ограничений компаниями может стоить до 10 тысяч фунтов (13 тысяч долларов). Для граждан, которые откажутся от самоизоляции предусмотрены штрафы от 1 до 10 тысяч фунтов.

Как пишет ВВС, Северная Ирландия и отдельные районы Уэльса вводят жесткие ограничения. В Северной Ирландии запретят ходить в гости - только для ухода за ребенком. Встречи будут разрешены только в частных садах и группами не более 6 человек. А в ряде районов южного Уэльса вообще ограничат передвижение - выезжать можно будет только на работу и по другим уважительным причинам.

Испания: в Мадриде горячее, поэтому введен местный локдаун

Министерство здравоохранения Испании, страны - одного из лидеров по показателю распространения COVID-19 в Европе, тоже настаивает на усилении карантинных ограничений, сообщает The Associated Press.

По словам министра здравоохранения Сальвадора Илла, пандемия в Мадриде вышла из-под контроля, поэтому нужно действовать решительно. Сейчас в Мадриде запрещено собираться в компании более шести человек, снижена посещаемость магазинов и ресторанов, закрыты парки, а также ограничено передвижение между 45-ю районами. За последние две недели в Мадриде число заражений на 100 тысяч населения достигло 775, что стало самым высоким показателем передачи COVID-19. Локальный локдаун продлится около двух недель. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в Мадриде для борьбы с распространением COVID-19 привлекут военных, которые смогут помогать полицейским контролировать ситуацию на улицах, а также проводить дезинфекционные мероприятия.

Италия - уровень заболеваемости низкий: все носят маски, потому что испугались еще весной

А тем временем в Италии, которая весной была эпицентром пандемии в Европе, сейчас уровень заболеваемости один из самых низких. «Общее число случаев COVID в Италии за последние две недели сейчас составляет чуть более 37 случаев на 100 тысяч человек - это один из самых низких показателей в Европе. В Великобритании их свыше 100, во Франции - более 230, в Испании около 330», - пишет корреспондент ВВС в Риме. Он замечает, что на самом деле сложно сказать, почему в Италии тенденция к резкому росту заболеваемости отличается от других стран. Но предполагает, что наиболее вероятной причиной стало эффективное тестирование и отслеживание контактов, а также длительная изоляция. Италия была первой из стран, которая ввела локдаун и медленнее других из него выходила. Первые тяжелые недели так напугали итальянцев, что они повсюду соблюдают правила. Но, как написала проживающая в Италии художница и писательница Екатерина Марголис, эти правила довольно просты - все просто носят маски в транспорте и общественных местах и ​​не прекращали их носить с конца первой волны весной. «Таков протокол и общественный договор. Здесь просто вежливо напоминают на входе «наденьте, пожалуйста, маску» или «синьора, вы забыли о маске». Так же, как здесь не было лукавого «режима самоизоляции», а был честный официальный карантин. С полной ответственностью обеих сторон», - рассказывает Марголис. А еще добавляет - право наплевать на ближнего своего заразной слюной не входит в список базовых европейских ценностей и свобод.

К слову, Пьерпаоли Силери, замминистра здравоохранения Италии, комментируя ситуацию, отметил, что свобода появляется тогда, когда вы уважаете правила. «Если мы сейчас свободны делать большинство вещей, то это потому, что мы были очень строги с правилами», - сказал Силери.

Но при этом власти Италии рассматривают возможность продолжить введенное чрезвычайное положение до 31 января в связи с пандемией, сообщает ANSA. Срок нынешнего чрезвычайного положения заканчивается 15 октября, однако эпидемиологи предлагают его продлить.

Юлия Горбань, Киев

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