Антиковидный закон в ФРГ: наступление на права или защита людей?

Драматические события разворачивались в нескольких сотнях метров от Бундестага, где в это время депутаты ожесточенно обсуждали поправки к «Третьему закону о защите населения в эпидемической ситуации, что касается национальных вопросов». Хотя народные избранники не бросались камнями, бутылками и не пускали петарды, в их речах чувствовались гром и молния.

Противники законодательного акта, который коротко называют «Законом о защите от инфекций», обеспокоены перспективой существенного усиления роли правительства в парламентской республике и ограничения конституционных прав граждан.

Что же именно прописано в этом «взрывном» документе?

В нем лишь определены четкие критерии для принятия быстрых решений в борьбе с пандемией, предусмотрена целенаправленная помощь больницам, усиление защиты групп риска. Третий по счету закон учитывает нормы предыдущих двух актов, принятых в марте и мае 2020 года, во время первой волны коронавируса, и накопленный за прошедшие месяцы опыт.

По крайней мере, так отмечают в Министерстве здравоохранения и в правящей коалиции правительства, которая состоит из консерваторов и социал-демократов.

ПРАВА ПАРЛАМЕНТА НЕПРИКОСНОВЕННЫ

«Динамика этой пандемии требует гибких реакций. Законом мы создаем основу для этого», – заявил глава министерства Йенс Шпан.

Федеральное министерство здравоохранения и федеральное правительство могут отныне издавать специальные постановления, направленные на борьбу с COVID-19 на основе принятых критериев, но исключительно в случае, если Бундестаг определит эпидемическую ситуацию как такую, что имеет национальный масштаб. Бундестаг также имеет право в любое время объявить об окончании эпидемической ситуации национального значения.

В законе прописано, что только в случае, если все меры – от требования соблюдать дистанцию до запрета собраний – не помогают эффективно сдерживать вирус, федеральные земли могут принять более масштабные меры (например, ограничить выход из домов). На этом основании наиболее пострадавшие регионы могут прибегнуть к таким шагам, если будет превышено пороговое значение в более чем 50 новых случаев инфицирования на 100 000 жителей в течение 7 дней.

Ограничительные меры федеральных земель должны быть обоснованными и ограниченными во времени. Срок действия ограничений в основном составляет 4 недели, "но его можно продлить".

Также отмечено, что право Бундестага изменять постановления остается неприкосновенным.

БОЛЬШЕ ПОМОЩИ БОЛЬНИЦАМ

Закон предусматривает финансовую помощь больницам и стационарным реабилитационным и профилактическим учреждениям.

В частности, речь идет о так называемых «свободных единых ставках» для клиник: решающим фактором для получения финансирования является дефицит мощностей интенсивной терапии (менее 25% свободных коек в реанимациях) и уровень заболеваемости в регионе (более 70 на 100 тысяч населения в течение 7 дней).

Компенсационные выплаты будут направляться прежде всего больницам, которые предоставляют преимущественно услуги по интенсивной терапии.

Предусмотрены также выплаты единовременных сумм помощи тем пациентам, которые проведут в больнице меньше времени, чем в среднем за предыдущий год (это в целом почти 90% пациентов). Цель такого пункта - держать как можно больше свободных мест для больных COVID-19, которые нуждаются в стационарном лечении, и снизить нагрузку на медицинских работников в целом.

С этой целью реабилитационные учреждения должны быть резервными больницами до 31 января 2021 года.

Для стационарных реабилитационных и профилактических учреждений устанавливается «спасательный» финансовый пакет, который ограничивается сроком 2,5 месяца: половина расходов будет покрываться из федерального бюджета, исходя из фиксированной среднедневной ставки.

Закон прописывает также право людей из групп риска на получение защитных масок от государства.

Для работающих родителей, которые вынуждены находиться с ребенком на карантине, предусмотрено продление выплаты компенсаций до марта 2021 года.

ТЕСТЫ И ВАКЦИНЫ

Большую проблему составляет отслеживание путей передачи инфекции. В Германии это считают ключевой стратегией борьбы с ней. Системы цифровой регистрации лиц, прибывающих в страну, должны помочь в этом деле. Итак, речь идет об обязательном электронном регистрировании тех, кто въезжает/возвращается в ФРГ из регионов риска, и возможность ответственных органов проконтролировать обязательный в таких случаях карантин.

Продолжаются дебаты относительно вакцинации. Сторонники теорий заговора пугают народ тем, что вакцинация будет обязательно-принудительной, что, по их убеждению, также нарушает права человека. Министр Шпан уже устал повторять, что никакого принуждения не будет. В то же время в законе указано, что право на получение вакцины будут иметь как застрахованные лица, так и те, у кого полиса нет – разумеется, за свой счет.

Что касается тестирования, то планируется увеличение лабораторных мощностей и при необходимости – привлечение потенциала ветеринарных лабораторий, а также более широкое применение экспресс-тестов.

НЕДОВОЛЬСТВО МАСС И ТЫСЯЧИ НОВЫХ БОЛЬНЫХ

Такие поправки были супероперативно, в течение одного дня, одобрены Бундестагом (415 голосами «за» парламентского большинства и «Зеленых» при 236 «против»), Бундесратом (представительством федеральных земель) и подписаны федеральным президентом. В силу закон вступил уже 19 ноября 2020 года.

При всех реверансах в адрес высшего законодательного органа, новый закон действительно несколько расширяет полномочия исполнительной власти относительно введения ограничительных мер.

«Федеральному правительству и правительствам земель нужны полномочия и инструменты, чтобы оперативно действовать и принимать решения в условиях пандемии – для защиты и в интересах наших граждан. Эти полномочия и инструменты могут быть предоставлены нам только Бундестагом, избранным немецким народом», – убеждал министр Шпан.

Те, кто пытается усилить протестные настроения в обществе, утверждают, что власти могут использовать это для ограничения конституционных прав. Некоторые даже проводят параллели между нынешним "ковидным" законом и "Законом о преодолении бедственного положения народа и государства", так называемым Законом о чрезвычайных полномочиях, который был принят Рейхстагом 24 марта 1933 года. Этот национал-социалистический документ отменял гражданские свободы и передавал чрезвычайные полномочия правительству во главе с рейхсканцлером Адольфом Гитлером, что завершило процесс захвата национал-социалистами власти в Германии…

Во время выступления Йенса Шпана в Бундестаге депутаты от правопопулистской «Альтернативы для Германии» подняли плакаты с надписями: «18 ноября – день смерти Конституции Германии».

В то же время протестующие на улице размахивали оскорбительными для власти лозунгами. Они демонстративно не надели защитные маски и не соблюдали дистанцию. Их, похоже, совершенно не волнует, что количество новых случаев инфицирования в их стране за сутки достигло второй наивысшей с начала пандемии отметки – 22 609.

Ольга Танасийчук, Берлин

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