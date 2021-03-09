ЕС удвоит объем доступных вакцин от COVID до 100 млн доз в месяц

Об этом в интервью Stuttgarter Nachrichten заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Начиная с апреля, количество может удвоиться в соответствии с планами производителей, в том числе потому, что скоро будут утверждены новые вакцины", - отметила она.

По ее словам, ожидается в среднем около 100 млн доступных доз в месяц во втором квартале и всего 300 млн доз до конца июня.

Отметим, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило три вакцины - от Pfizer / BioNTech, Moderna и Oxford / AstraZeneca. Ожидается, что решение по четвертой - от американской компании Johnson & Johnson - будет принято уже в этот четверг.

Напомним, ранее Финляндия раскритиковала Европейский союз за политику совместных закупок вакцин против коронавируса. Кроме того, руководство страны выступает за то, чтобы страны-участницы ЕС могли самостоятельно делать закупки.

Также сообщалось, что Россия попросила Всемирную организацию здравоохранения одобрить вакцину "Спутник V".

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