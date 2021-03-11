BioNTech и Pfizer следующем году могут изготовить 3 миллиарда доз COVID-вакцины

Немецкая фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer при необходимости могут усилить мощности и изготовить около трех миллиардов доз вакцины от коронавируса в 2022 году. Об этом руководитель компании Угур Шахин рассказал в интервью Bloomberg.

«Мы можем в дальнейшем увеличивать наши производственные мощности. Я не вижу ограничения относительно того, почему мы не сможем изготовить даже три миллиарда доз в 2022 году. Это действительно зависит от потребности, а также от таких факторов, как необходимость бустерных доз при иммунизации, потенциальных мутаций в штаммах (коронавируса - ред.)» - сказал он.

По словам Шахина, компания готова к дальнейшему наращиванию производства, но «нам нужна дополнительная информация, которая может появиться в следующие полгода».

Как сообщалось, компании BioNTech и Pfizer планируют изготовить два миллиарда доз вакцины от коронавируса до конца 2021 года.

Напомним, согласно недавнему исследованию, вакцина Pfizer/BioNTech смогла нейтрализовать новый «бразильский» штамм коронавируса.

Ранее эта вакцина показала эффективность против «британского» и «южноафриканского» штаммов, хотя последний вариант со временем может уменьшать количество производимых от него в результате действия вакцины антител.

В мире по состоянию на утро 10 марта зафиксировали 118 161 892 случая заражения коронавирусом, из них 2 622 137 - летальные, выздоровели 93 855 527 человек.

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