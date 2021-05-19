Страсти по AstraZeneca: пока одни отказываются, другие становятся в очередь

Впрочем, нет ответа и на другой вопрос: не попахивает ли это единодушие попытками потеснить конкурента?

Между тем, именно вакцину AstraZeneca от различных производителей в Украине пока используют чаще всего - из 940 тысяч введенных доз 810 тысяч были сделаны препаратом, разработанным AstraZeneca. При отсутствии альтернативы Украина в ближайшее время будет продолжать вакцинацию препаратом, ожидая новых поставок к концу мая. В Минздраве отмечают, что риск побочных реакций от вакцинации продолжает оставаться крайне низким, и любые риски от прививок не сравнимы с рисками от самой болезни.

Некоторые страны могут себе позволить полностью отказаться

Если в марте после сообщения о случаях тромбоза, которые могли быть связаны с вакцинацией, ряд стран временно приостанавливалии использование вакцины, то теперь некоторые отказываются полностью.

Один из таких примеров - Норвегия. Там еще с 11 марта приостановили массовую вакцинацию AstraZeneca после того, как зафиксировали несколько случаев тромбоза (четыре из которых стали летальными) после введения 138 тысяч доз. Почему теперь полностью отказались? По словам премьер-министра Норвегии Эрны Солберг, это решение принято в связи с возникновением редких, но серьезных побочных действий от этих векторных вакцин, разработанных по схожей технологии.

И как объясняет Мария Бачмага, директор общественной организации «PH-Capital. Эксперты по общественному здоровью» в колонке для «Украинской правды», специалисты правительственной комиссии, принимавшие решение, учитывали еще и то, что ситуация в стране уже значительно улучшилась. «Специалисты решили, что в Норвегии уже большинство лиц старше 65 лет и из групп риска вакцинированы, ситуация с распространением коронавируса - более или менее под контролем, правительство продолжает точечно использовать ограничения, и риск смерти от COVID-19 для населения минимален. Также правительство подписало ряд контрактов с производителями РНК-вакцин, а именно Moderna и Pfizer, и таким образом обеспечило достаточное количество этих препаратов для населения Норвегии», – пишет Мария Бачмага.

Дания вообще первой отказалась от использования препарата после того, как зафиксировала два тяжелые случаи тромбоза, один из которых стал смертельным. Большинство регионов Канады тоже решили преркратить использование COVID-вакцины AstraZeneca для первой прививки, хотя в то же время в министерстве здравоохранения Квебека отметили, что вакцина - безопасна. В Словакии пока просто приостановили использование препарата после того, как фармрегулятор страны признал, что смерть 47-летней пациентки была связана с использованием вакцины от AstraZeneca. Правда те, кто был вакцинирован первой дозой, завершат вакцинацию.

Война конкурентов?

Но едва ли не самым большим ударом для AstraZeneca стал отказ Европейского Союза продлить контракт на новые заказы после июня. Правда, такое решение в большей степени связано с несоблюдением контракта на поставку вакцин, из-за чего Еврокомиссия сообщила, что начнет судебный процесс против производителя. ЕС уже подписал контракт на получение 1,8 миллиарда доз вакцины Pfizer / BioNTech в течение 2021-2023 годов, которые использует для прививки жителей ЕС, а также для перепродажи и пожертвований другим странам. Выступая в Европарламенте, президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что приветствует такой переход к более эффективным вакцинам против новых вариантов COVID-19. Он сказал, что Франция и Европа пока продолжают прививать граждан этой вакциной, чтобы выйти из кризиса, но решение перейти на другие вакцины «прагматично», чтобы реагировать на новые варианты вируса.

В то же время ученый-биофизик Семен Есилевский, который отслеживает ситуацию вокруг COVID-19, в комментарии «Громадському» не исключает, что такая всемирная обструкция одного разработчика вакцин может быть связана и с большим спросом на вакцины, и с конкуренцией.

«Если у конкурента обнаруживают какие-то проблемы или побочные реакции, то это раздувают. С самого начала критика звучала в адрес AstraZeneca. И можно понять почему, ведь она дешевле, чем Pfizer. А конкуренция у Pfizer велика, особенно на рынках бедных стран», - говорит он. Ученый добавляет, что в Оксфорде решили исследовать побочные эффекты Pfizer, о которых мало говорят, что можно считать началом войны между производителями.

Все же побочных реакций у Астры больше других

В то же время комитет по безопасности Европейского агентства по лекарственным средствам, который в апреле пришел к выводу, что образование необычных тромбов в сочетании с низким содержанием тромбоцитов должны быть внесены в список очень редких побочных эффектов вакцины AstraZeneca, продолжает занимать ранее озвученную позицию о том, что преимущества использования вакцины AstraZeneca перевешивают риски.

Впрочем, частота возникновения нежелательных событий после прививки ею продолжает оставаться выше, чем у конкурентов. Это подтверждают сухие цифры - сравнение частоты возникновения побочных эффектов AstraZeneca и Pfizer. Иммунолог Андрей Волянский привел данные из Великобритании по состоянию на 5 мая, где было введено примерно одинаковое количество доз вакцин - по 25 миллионов AstraZeneca и Pfizer. Общее число побочных реакций у первой составило около 622 тысяч, а у второй - около 159 тысяч. Случаев тромбоза после вакцинации AstraZeneca зафиксировали 888, из которых 17 летальных, после Pfizer - 117, из которых 6 летальных. Инсульт - 650 случаев против 198, инфаркт миокарда - 201 случай против 85.

Что касается результатов по Украине, то обновленные данные недавно представил Государственный экспертный центр Минздрава. Согласно анализу неблагоприятных событий после иммунизации, информация о которых поступила в ДЭЦ, чаще всего они возникали после вакцинации CoviShield (то есть AstraZeneca производства Индии) - у 0,22% общего количества использованных - и AstraZeneca-SKBio (то есть производства Южной Кореи) - 0,078%. После введения вакцины Комирнати (то есть производства Pfizer) - 0,021%, а Коронавак (производства китайской компании Sinovac) - 0,016%. Как видим, приведенные данные показывают определенное различие в частоте возникновения побочных реакций даже между вакцинацией разных производителей AstraZeneca.

Украина пока не в числе стран, которые могут себе позволить перебирать

Но Украина, судя по планам Минздрава, пока не собирается отказываться от вакцины AstraZeneca. Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что украинцев, которые получили первую дозу вакцины AstraZeneca в период с 24 февраля по 10 марта 2021 года, начнут прививать второй дозой с 19 мая. Остальных граждан, которые были привиты вакциной AstraZeneca, вакцинируют второй дозой из следующих поставок. К концу мая Украина должна получить 1 миллион 200 тысяч доз вакцины AstraZeneca, часть из которых поступит от Института сыворотки крови Индии (Covishield), а другую часть (700 тысяч доз) Украина должна получить через глобальную инициативу COVAX.

Координатор системы ООН в Украине, координатор по гуманитарным вопросам Оснат Лубрані, у блоге на Укринформе призвала вакцинироваться любой из имеющихся вакцин. Она подчеркивает, что все вакцины из списка ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях прошли строгий процесс проверки и объявлены безопасными.

Семен Есилевский, который разделяет такую позицию, считает, що «для стран второго и третьего мира, в частности для Украины, сейчас открывается прекрасное окно возможностей получить вакцины, от которых поспешно отказывается сытая Европа». Он добавляет, что этот шанс надо быстро использовать, потому что таких желающих скоро будет много. К примеру, Литва, Эстония и Чехия сразу выразили заинтересованность в том, чтобы получить неиспользованные дозы вакцины AstraZeneca, от которой отказалась Дания.

Юлия Горбань, Киев

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