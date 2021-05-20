Теракты в школах. Как избежать угрозы для детей и учителей в Украине

Почему происходят эти трагедии и защищены ли от терактов украинские школы – ниже в материале.

Стрельба в гимназии в российской Казани произошла днем 11 мая. Бывший ученик этой школы Ильназ Галявиев взорвал в здании бомбу и открыл стрельбу из охотничьего оружия. От рук террориста погибли девять человек, еще два десятка школьников и учителей получили ранения.

Трагедия произошла спустя два с половиной года после массового расстрела учеников колледжа в Керчи (оккупированный Россией Крым) и обещаний российских властей ужесточить охрану учебных заведений, а также урегулировать вопрос свободного оборота оружия. Подросток, убивший 20 человек в Керчи, перед этим легально приобрел помповое ружье.

"Эпидемия" таких вооруженных нападений началась с апреля 1999 года после инцидента в американском Колумбайне (штат Колорадо). Тогда двое учеников местной школы, вооружившись огнестрельным оружием и самодельными бомбами, убили 13 человек.

После трагедии в Колумбайне нападения на школы, детские сады и высшие учебные заведения начали происходить как в США, так и во всем мире с пугающей регулярностью. Самые кровавые из них – это расстрел 27 человек 14 декабря 2012 года в начальной школе Сенди-Хук (штат Коннектикут), гибель 33 учащихся Вирджинского политехнического института в апреле 2007 года и нападение на школу в Паркленде (штат Флорида) 14 февраля 2018 года. В последнем случае погибли 17 учеников и сотрудников учреждения.

После начала российской агрессии охрана образовательных учреждений в Украине была усилена. Но основной упор власти сделали на превенцию и профилактическую работу со школьниками. Ограниченные финансовые ресурсы пока не позволяют обеспечить все школы физической охраной и необходимой аппаратурой. Зачастую решение вопроса с их безопасностью перекладывают на плечи родителей.

Профилактика вместо охраны

Ответственность за безопасность в учебных заведениях лежит на их руководителях и на местных органах власти, заявило Министерство образования и науки (МОН) в ответе на запрос РБК-Украина.

Ключевой фактор безопасного пребывания детей в школах – ограничение входа туда посторонних лиц. Оплата услуг охраны, установка видеокамер и пропускных систем переданы на уровень местной власти и "органов родительского самоуправления", подчеркивают в МОН.

"В течение последних лет по инициативе руководителей школ и с согласия родительской общественности такие системы установлены во многих городских учебных заведениях", – сказано в ответе на запрос издания.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев констатирует, что спустя семь лет после начала российской агрессии многие вопросы обеспечения безопасности школ в Украине так и остаются нерешенными. Во-первых, считает он, необходимо больше внимания уделять просветительским программам по безопасности, а также кампаниям против буллинга. Кроме того, следует ввести обучение правилам предоставления первой помощи.

"Это все вещи, не требующие дополнительных финансовых средств, но есть вопросы более серьезные – это физическая защита помещений образовательных учреждений. И здесь есть большая проблема, потому что это все требует средств. А они должны выделяться, прежде всего, из местных бюджетов", – объяснил омбудсмен в беседе с РБК-Украина.

Бюджеты городов и сел зачастую не могут покрыть всех расходов на качественную защиту школ. К примеру, даже в Киеве удалось во всех школах установить только "тревожные кнопки" и камеры видеонаблюдения.

Рядом с некоторыми, особо "проблемными" школами, также дежурит муниципальная охрана. Замглавы КГГА Валентин Мондриевский уверяет, что в планах столичной власти на текущий год распространить такое дежурство на все школы. Кроме того, планируется оснастить учебные заведения сигнализацией с датчиками движения. Но устанавливать рамки металлодетекторов на входах в школы чиновник не считает необходимым.

Что же касается полиции, пока правоохранители в приоритетном порядке реагируют на вызовы "тревожных кнопок" из школ, а также отправляют на профилактические уроки ювенальных полицейских. Но в некоторых случаях частная охрана и администрация школ отказываются пускать "ювеналов" на уроки, мотивируя это тем, что такие занятия они могут "и сами провести", говорят собеседники издания в полиции.

В Нацполиции не под запись говорят, что ничего не могут поделать в сложившейся ситуации. Там сетуют, что обеспечить охрану всех школ их силами, посадив в каждое учебное заведение хотя бы по одному полицейскому, у ведомства нет возможности. Кроме того, по словам собеседника РБК-Украина в Нацполе, безопасность внутри школ – это все же зона ответственности МОН и местных властей, а не правоохранителей.

В свою очередь, министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил РБК-Украина, что этот вопрос уже решается и есть положительные сдвиги.

"За каждой школой закреплен полицейский, мы подписали соответствующий меморандум с ювенальной полицией", - сказал он, отметив, что речь идет не об "полицейском надзоре", а скорее о профилактике нарушений среди учащихся.

Самозащита школ

По факту же зачастую все вопросы, связанные с безопасностью учебного процесса, ложатся на плечи родителей и администрации школ. И даже в пределах столицы есть большая разница в уровне охраны школ, не говоря уже о провинциальных учебных заведениях и сельской местности.

Мама первоклассницы Дарья, проживающая на столичной Оболони, рассказывает, что в начале учебного года в их школе со всех родителей собирали деньги на охрану, а затем заключили договор с частной фирмой, чьи сотрудники теперь охраняют вход в учебное заведение.

Людмила с Троещины, чей ребенок также учится в первом классе, говорит, что деньги с родителей на охрану у них за год не собирали. Тем не менее в школе установлены видеокамеры, а на всех выходах сидят охранники, которые не пропускают посторонних лиц, в том числе и родителей.

Сергей Горбачев обращает внимание, что на уровне закона вопрос охраны учебных заведений вообще урегулирован слабо. Например, на время карантина было запрещено пускать в школу родителей учеников. Эту норму Минздрав отменил только в конце апреля после настоятельных просьб омбудсмена.

Вопрос пропуска лиц в образовательные учреждения пока также не урегулирован. Школьный дежурный может надеяться только на сознательность и адекватность родителей, пришедших за своим чадом. Горбачев, который сам работал директором столичной школы №148, говорит, что иногда родители просто игнорируют требования дежурных представиться и объяснить цель своего визита.

"Проблема в том, что проверка лиц на входе в образовательное учреждение не предусмотрена действующим законодательством", – признает омбудсмен.

Из-за скудных финансов местных бюджетов некоторые образовательные учреждения начали активно привлекать денежную помощь от родителей учеников. Но зачастую это незаконно. Добровольные благотворительные взносы родителей, как объяснил Сергей Горбачев, могут поступать только на официальные спецсчета школ. Но 90% украинских общеобразовательных учебных заведений их не имеют.

И в таком случае, если следовать букве закона, договор на охрану школы может заключить только районное управление образования, в подчинении которого находится школа. Сбор денег школой с родителей на видеонаблюдение или охрану является нарушением закона, подчеркивает омбудсмен.

"Такой вариант абсолютно незаконный, абсолютно коррупционный, который подставляет очень многих людей и не несет никакой ответственности. Это когда так называемые "родительские комитеты", которые, кстати, вообще-то отменены, заключают какие-то договоры с какими-то организациями про охрану. И это, говоря юридическим языком, абсолютно ничтожные договоры", – заявил он.

Горбачев отметил, что "родительские комитеты" не имеют никакого юридического статуса, а значит, непонятно, кто будет отвечать в случае неправомерных действий охраны школы. За все, что происходит в школе, отвечает только руководитель школы, подчеркивает собеседник.

"Вопрос физической охраны школ и вопрос предотвращения, не дай Бог, возможных терактов очень сложный и, к сожалению, много еще чего надо сделать в этом направлении", – резюмировал он.

Мотивация преступника

Говоря о причинах массовых расстрелов в школах, следует анализировать не только поведение подростка-убийцы, но и принимать во внимание более широкий контекст, говорит РБК-Украина детский психолог, руководитель психологической службы в одной из частных школ Киева Оксана Демура.

Например, трагедии в Казани и Керчи, по ее мнению, указывают на то, что в российском обществе и на оккупированных ею территориях поддерживается энергия ненависти против "другого". К социальным факторам, это подтверждающим, она относит и доступность оружия, и формирование образа врага, и деструктивное празднование "дня победы", когда детей наряжают в военную форму, обучают танцам и песням военного периода. Именно такой подход занял место культивации идеи ценности сохранения мира, разговоров про "уроки войны" и про культуру памяти.

Поведение школьника, который берет в руки оружие, однозначно может классифицироваться как девиантное (отклонение от общепринятых норм, - ред.), а сама личность этого человека может требовать психиатрической экспертизы, подчеркивает эксперт.

По ее наблюдениям, в постсоветском обществе родители и учителя редко замечают состояния, при которых ребенка или подростка следует обследовать у психиатра. Тем временем, статистика показывает, что количество психиатрических расстройств среди детей с каждым годом растет с геометрической прогрессией.

"Когда ребенок растет в среде, где его не понимают, в чем-то обвиняют. Где он не может выразить себя и не может получить поддержку. Если эта среда не про здоровые отношения и крепкую надежную привязанность. Если в семье много насилия, абьюза, пассивной и деструктивной агрессии, то такая среда сама по себе будет определяться как травмирующая", – отметила психолог.

В подобных ситуациях одни подростки пытаются уйти от такой реальности и "окунаются" в игровую, наркотическую или алкогольную зависимость, подчеркивает она. Другие – ищут возможности отомстить окружающим их "обидчикам", а затем уничтожить себя физически. При этом вовремя предоставить помощь такому ребенку в Украине весьма затруднительно.

"Проблема, с которой столкнулась лично я: даже имея все необходимые знания и подозревая в поведении ребенка психологические отклонения, школьный психолог не имеет юридического права направлять ребенка на обследование или рекомендовать консультацию у психиатра. Все такие рекомендации осуществляются исключительно благодаря доверительным отношениям с родителями", – сказала Демура.

Конечно, когда подросток говорит о суициде, об убийстве других людей важно бить тревогу, подчеркивает психолог. К таким заявлениям важно всегда в 100% случаев относиться крайне серьезно, даже если ребенок пошутил. И при общении с таким подростком также следует максимально соблюдать его права и конфиденциальность, говорит Оксана Демура.

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Случаи терактов и расстрелов в школах шокируют обывателя. Эти преступления сразу "берутся на особый контроль" среди политиков и правоохранителей. Но, как показывает практика, только усиление охраны учебных заведений и ужесточение контроля за подростками не может решить проблему. Изменений требует само общество, где сознательно или бессознательно насаждается культ агрессии и насилия, в котором дети всегда будут первыми жертвами.

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