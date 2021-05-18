Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров

С чем связаны эти кадровые ротации – ниже в материале.

Парламент в конце апреля вновь взялся за кадровые вопросы, назначив нового главу Минэнерго. Весь прошлый год его руководители занимали этот пост с приставкой и.о. и не могли собрать необходимый пул поддержки в Раде. Даже в тех ситуациях, когда помогать им в этом брался лично президент.

За время работы правительства Дениса Шмыгаля у депутатов накопилось множество претензий к работе разных министров. И если депутатам под силу провалить назначение какой-то кандидатуры, несмотря на волю Банковой, то снять министра без оглядки на ОП парламент не решается.

В команде Зеленского допускали, что на Минэнерго кадровые перестановки не закончатся и что вскоре придется попрощаться еще и с министром здравоохранения Максимом Степановым, которому в последнее время доставалось из-за медленных темпов вакцинации.

В конце прошлой недели список кандидатов "на выход" пополнился еще двумя членами Кабмина – министром инфраструктуры Владиславом Криклием и министром развития экономики Игорем Петрашко. Ротации в правительстве Рада собирается рассмотреть уже на этой неделе.

Добровольно/принудительно

В "Слуге народа" постоянно высказывали критику в адрес разных министров, назначенных их же фракцией. И вплоть до вечера прошлой пятницы, рассуждая о потенциальных перестановках в правительстве, депутаты ограничивались только фамилией Степанова. В интервью РБК-Украина 7 мая Шмыгаль заявил, что глава Минздрава – "единственная точка напряжения, которая существует по отношению к министрам".

О том, что ротации произойдут сразу в трех министерствах, знал достаточно узкий круг лиц и даже не все руководители монобольшинства. Несколько информированных собеседников издания рассказали, что в пятницу, 14 мая, президент позвал к себе трех министров и предложил им уйти из правительства по собственному желанию. Двое без пререканий согласились: уже к вечеру в парламенте появились заявления об отставке от министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра экономики Игоря Петрашко.

Отставку Петрашко нельзя назвать полной неожиданностью. Его работу в "Слуге народа" начали критиковать с первых месяцев после назначения и как минимум уже полгода советовали Банковой его уволить. Но в Офисе не спешили прощаться с министром экономики до тех пор, пока не найдут потенциальную замену. Им может стать нынешний глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

"По Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства ощущался определенный дефицит инициатив, в том числе в вопросах защиты украинской промышленности и предпринимателей во время коронакризиса. Были и претензии со стороны парламентариев относительно недостаточной коммуникации с министерством", – сказал изданию советник главы ОП по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк.

Депутаты не видели каких-либо прорывных идей от Петрашко, которые необходимы сейчас для укрепления экономики, говорит замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Многие мои коллеги характеризуют Любченко как системного менеджера, у которого есть визионерское видение. Он наладил хорошую работу в своем ведомстве. Сейчас и таможня, и налоговая служба показывают перевыполнение плана. Думаю, он может себя реализовать в более широком масштабе", – отметила в разговоре с изданием замглавы фракции монобольшинства.

На прошлой неделе собеседники в президентской команде относили Петрашко к "тройке" претендентов, кому в ближайшее время грозит увольнение, вместе с министром здравоохранения и вице-премьером – министром стратегической промышленности Олегом Уруским. Фамилия Криклия также периодически "выстреливала", когда депутаты делились своими претензиями к Кабмину. Но его редко называли среди главных кандидатов "на вылет".

Криклий перешел в Кабмин из Рады еще во времена премьера Алексея Гончарука. Он был одним из немногих министров, сохранивших свое кресло во время перезагрузки правительства весной прошлого года.

В ОП считают, что в период Криклия Мининфраструктуры допустило "просчеты в управлении отраслью", в частности в сфере железнодорожного транспорта. В том числе к минусам на Банковой относят "скандалы, связанные с министерством", говорит Подоляк.

"Нужен более системный подход в работе министерства. Конечно, следует учитывать, что все министры работали в чрезвычайно сложных условиях. Правительству в целом удалось сделать очень много для защиты общества и украинской экономики от негативного воздействия коронакризиса. Но нужно активизировать некоторые процессы, сделать работу министерств более инициативной", – пояснил советник руководителя ОП.

Другие же собеседники в президентской команде поговаривают, что против Криклия сыграли конфликты, которыми он обжился за период руководства МИУ. Как полагают источники издания, к уходу Криклия может быть причастен замглавы ОП Кирилл Тимошенко, у которого были не самые гладкие отношения с министром. Кроме того, у него сложились непростые отношения и с членами профильного комитета Рады.

Примерно полгода назад в депутатском корпусе утверждали, что Тимошенко уже присмотрел кандидата на замену Криклию – главу Укравтодора Александра Кубракова. Его же Кабмин и собирается предлагать Раде в качестве нового главы Мининфраструктуры. Пост Кубракова, по прогнозам опрошенных изданием источников, может занять координатор "Большого строительства" Юрий Голик.

"Мы однозначно благодарны и Криклию, и Петрашко, что они работали во время пандемии и экономического падения. Но сейчас нам очень важно сделать акцент на экономическом росте. Для этого нужны не просто менеджеры в конкретной сфере. Логично, что на эти должности приглашают людей, которые уже зарекомендовали себя. Кубраков и Любченко должны стать усилением правительственной команды", – отметила Евгения Кравчук.

Полк недовольных

Третьим министром, которого в пятницу пригласил к себе президент, был Максим Степанов. В отличие от Петрашко и Криклия, он не стал писать заявление. Несколько информированных собеседников издания рассказали, что Степанов явно не желал увольняться, но попросил все обдумать до 19 часов вечера пятницы.

Никакого ответа к тому времени так и не поступило. Вместо этого примерно в 19:45 Степанов в эфире "Украина 24" заявил, что никаких заявлений он не писал. Министр сказал, что уйдет в отставку, если на табло в Верховной раде за постановление об его увольнении загорится 226 голосов.

"Уже более 6 месяцев, начиная с ноября, начали собирать подписи за мою отставку. Я знаю точно, что я сделал за этот год и как мы проходим эту эпидемию. Я считаю, что этот год был одним из самых тяжелых в истории Украины. У нас есть достижения, мы сделали даже не шаг, а прыжок вперед", – отметил Степанов.

Через 10 минут после этих слов в Раду поступило представление от премьера на увольнение министра здравоохранения.

"Была договоренность, что ждут хоть какой-то ответ Степанова. Ответа не было, поэтому премьер внес представление. А он теперь может говорить, что ему нет смысла писать заявление, ведь это уже сделали без него. Но одно дело для депутатов – когда он бы сам захотел уволиться, и другое – когда хотят уволить его. Эта история с отставкой тянется еще с конца апреля. Просто Степанов собирался увильнуть. Причем уже в третий раз", – пояснил изданию один из влиятельных собеседников в монобольшинстве.

По информации РБК-Украина, впервые вопрос о его отставке обострился в ноябре из-за удручающей статистики по заболеваемости. Второй раз – когда в обещанные сроки не началась вакцинация и откладывались первые поставки вакцин. Но тогда министр улетел для переговоров в Индию и поэтому на Банковой решили дать ему еще один шанс.

В третий раз угроза ухода над министром нависла перед майскими праздниками. Провести эту отставку хотели через постановление Рады. Как раз тогда в "Голосе" сообщили, что собрали больше 100 подписей за отставку Степанова и необходимые 150 подписей за проведение внеочередного заседания.

В их документе говорится об обращении к премьер-министру с просьбой внести в Раду представление на увольнение Степанова. Таким образом депутаты намеревались передать "пас" премьеру, который бы "не смог проигнорировать оценку парламента", объяснил один из собеседников издания. К тому же, по информации РБК-Украина, у Шмыгаля натянутые отношения со Степановым, а потому "отбивать" его он бы не стал.

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк говорит, что под этим постановлением подписались представители почти всех фракции, кроме "Батькивщины".

"Мало подписей дали представители группы "Довира". Подписались больше двух десятков членов "Оппозиционной платформы – За життя", ЕС – в полном составе, почти в полном составе – "За майбутне". Из "Слуги народа" свою подпись поставили ориентировочно 70 человек", – рассказал изданию Железняк.

Но на замену министра у депутатов ушел бы не один день: чтобы провести отставку, представить преемника и проголосовать за него. Сделать все это до майских праздников Рада могла не успеть. Оставлять Минздрав на несколько недель без полноценного руководителя в "Слуге народа" не решились.

Кроме того, проводить эти голосования одновременно с назначением Германа Галущенко главой Минэнерго в монобольшинстве не захотели, чтобы лишний раз не расшатывать обстановку в парламенте. Поэтому и было принято решение отложить вопрос Степанова до завершения майских праздников.

"Как только начали разлетаться разговоры о возможной отставке, Степанов стал активно налаживать мосты и "задабривать" отдельных депутатов из разных лагерей, чтобы сохраниться на своем посту. В том числе нардепов из "Слуги народа", из "Батькивщины", из парламентских групп. В перспективе голоса за отставку Степанова найдутся. Позиция Зеленского также должна сподвигнуть нардепов нажать кнопку "за", – объяснил один из влиятельных собеседников в монокоалиции.

Его коллега полагает, что по этой причине Степанов и не стал самостоятельно писать заявление, а вместо этого попытается добиться нехватки голосов в зале Рады. В разговоре с РБК-Украина на прошлой неделе за увольнение министра высказались только в "Голосе" и в группе "За майбутне". Остальные пока еще не обсуждали этот вопрос.

Несколько собеседников издания в команде Зеленского объяснили, что последней каплей для президента стали проблемы с контрактами по вакцинации и слишком пристальное внимание к Степанову со стороны НАБУ.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" отметил, что Офису президента пришлось все время вмешиваться в заключение договоров. И они неоднократно слышали обратную связь, что Минздрав обращался к поставщикам позже, чем другие страны, добавил он.

"Он полгода рассказывал и президенту, и партии, что договорился о вакцинах. А он договорился только там, где это ему было интересно. Pfizer и Moderna больше чем полгода ждали ответа от Минздрава по вакцинам. Просто у президента есть такая черта – он до последнего верит людям", – сказал изданию еще один из собеседников в команде Зеленского.

Против Степанова могут сыграть и накаленные отношения с профильным комитетом. По информации РБК-Украина, из 15 его членов как минимум 9 готовы поддержать его отставку. Во время рассмотрения каких-либо вопросов многие депутаты в "Слуге народа" зачастую прислушиваются к мнению коллег из профильного комитета.

"Постановление об отставке Степанова зарегистрировал премьер-министр, который является его непосредственным руководителем. Это тоже о многом говорит – когда руководитель считает, что его подчиненный недоработал. Большинство членов профильного комитета выступают за отставку Степанова. Я однозначно буду руководствоваться и их мнением и поддержу отставку", – рассказала Кравчук.

В пресс-службе главы Минздрава на момент публикации не предоставили РБК-Украина комментарий Максима Степанова по поводу его возможного увольнения.

В "Слуге народа" планируют обсудить будущие перестановки в Кабмине на сегодняшнем заседании фракции. По оценке Кравчук, голосов за отставку Криклия и Петрашко должно хватить, ведь они сами написали заявления. Что касается Степанова, то его судьбу еще будут обсуждать на вечернем заседании.

На нем депутаты также хотят пообщаться с будущими кандидатами на министерские должности. Самым вероятным преемником Степанова в случае, если зал поддержит его отставку, называют главного санитарного врача Виктора Ляшко.

"Логично на должность главы Минздрава приглашать человека, который хотя бы уже углублен в процессы. Некоторые упрекают, что процесс вакцинации провалили оба – и Степанов, и Ляшко. Нет, нужно понимать, что Ляшко отвечает только за организацию вакцинации на местах. Но за контрактирование отвечал именно Степанов, он отодвинул всех от этого процесса и взялся заниматься этим лично. В конце концов в это был вынужден включаться президент", – пояснила Кравчук.

Вопрос увольнения министров Рада может рассмотреть уже во вторник, а заполнить вакантные кресла – в четверг. Оценивать количество голосов за назначения новых кандидатов в монобольшинстве не берутся. В последнее время "Слуге народа" с трудом удается проводить важные решения без подстраховки других фракций. На крайний случай у Кабмина и Банковой припрятан запасной инструмент в виде статуса и.о, в котором не одному кандидату уже приходилось отсиживаться месяцами.

УЛЬЯНА БЕЗПАЛЬКО

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