Войти | Зарегистрироваться
17:38

вторник,
23 марта
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Дата и формат будущего саммита НАТО еще не известны и будут определены позже – Столтенберг

23.03.2021 / 16:18
Дата и формат предстоящего саммита НАТО, который должен состояться в Брюсселе в этом году, пока еще не известны и будут определены в свое время.

Об этом 22 марта в Брюсселе на пресс-конференции, которая состоялась перед двухдневным заседанием министров иностранных дел стран-членов Альянса, сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Мы подтвердим день должным образом. Формат встречи мы еще окончательно не решили, но мы вернемся к этому (вопросу) и примем решение в отношении точного формата встречи позже", - сообщил генсек НАТО.

Вместе с тем, Столтенберг констатировал, что подготовка к мероприятию уже идет, в том числе "посредством инициативы "НАТО 2030", в которой содержатся предложения генсека, направленные на "адаптацию и укрепление НАТО".

"Мы работаем над очень содержательной повесткой дня, с которой согласятся лидеры, когда они встретятся позже в этом году. Я также говорил с президентом Байденом (Джо Байден, президент США, приступивший к исполнению обязанностей в январе этого года), и он четко обозначил, что с нетерпением ожидает встречи со всеми лидерами НАТО в Брюсселе", - добавил генсек Альянса.

Как известно, саммиты НАТО могут проходить как в формате только для членов организации (family only), так и с участием партнеров.

Источник

НАТО, Столтенберг
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.