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Генсек НАТО: Россия продолжает демонстрировать агрессивное поведение за рубежом

23.03.2021 / 10:16
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не отказывается от агрессивных действий за рубежом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом генсек сказал накануне министерской встречи в Брюсселе.

"Россия продолжает подавлять мирных диссидентов дома и демонстрировать агрессивное поведение за рубежом. В том числе с кибератаками и попытками вмешиваться в наши выборы и подрывать наши демократии", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что Альянс продолжает придерживаться двустороннего подхода к России: сильное сдерживание и защита в сочетании с открытостью к содержательному диалогу.

"В том числе по таким вопросам, как контроль над вооружениями. Все союзники приветствовали недавнее решение продлить Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Это важное начало. Но нам нужно еще больше усилить международный контроль над вооружениями", - добавил генсек.

Напомним, 3 февраля вступило в силу Соглашение РФ и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Администрация Джо Байдена ранее предложила России пятилетнее продление действия договора, ограничивающего количество американского и российского стратегического ядерного оружия.

Подписанный на 10 лет, СНВ-3 ограничивает стратегические носители и ядерные боеголовки РФ и США до 700 и 1550 соответственно.

Администрация Дональда Трампа не была настроена на продление договора.

Источник

НАТО, РФ
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