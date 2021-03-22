Первая страна Совета Европы вышла из конвенции о запрете домашнего насилия

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на турецкое государственное информагентство Anadolu.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о выходе из Стамбульской конвенции, подписанной в 2011 году.

Министр по делам семьи, труда и социальных служб Зехра Зумрут Сельчук заявила, что права женщин гарантированы внутренним законодательством Турции, особенно в Конституции.

По ее словам, турецкая правовая система является "достаточно динамичной и мощной", чтобы внедрять новые нормы в соответствии с потребностями.

Как отметила министр, насилие над женщинами является преступлением против человечества, и что Турция решительно продолжит борьбу с насилием по принципу "нулевой толерантности".

Директор по коммуникациям Фареттин Алтун заявил, что Турция решительно продолжает свою борьбу за то, чтобы женщины больше участвовали в социальной, экономической, политической и культурной жизни.

Турция - первая страна, которая ратифицировала конвенцию Совета Европы, принятую в Стамбуле. Конвенция пытается предотвратить насилие в отношении женщин, включая домашнее насилие, и положить конец юридической безнаказанности виновных лиц.

В Турции в 2019 году было совершено 474 убийства женщин, что вдвое больше, чем в 2011 году.

Многие консерваторы Турции говорят, что пакт поощряет насилие, подрывая семейные структуры. Их оппоненты утверждают, что соглашение и законодательство, принятое после его выполнения, нужно реализовывать более строго.

Источник