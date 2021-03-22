На севере Мексики лесные пожары. Огонь охватил более 7 тысяч гектаров

Об этом сообщает El Financiero и Proyecto Puente.

Служба гражданской защиты Нуэво-Леон и подразделения Национальной армии эвакуировали районы повышенного риска, где проживало около 450 человек.

В ликвидации лесных пожаров принимают участие 643 бригады и пять вертолетов.

Отмечается, что в результате возгорания были разрушены по меньшей мере 80 домов. Также из-за лесных пожаров пострадали по меньшей мере пять человек, о погибших не сообщается.

Власти подозревают, что причиной пожара стали погодные условия на севере страны.

"Высокие температуры, сильная засуха, низкая влажность растительности, среди прочего, увеличивают риск возникновения пожаров", - пояснил губернатор Нуэво-Леон Хайме Родригес.

Специалисты по экологии и окружающей среде отмечают, что в настоящее время чрезвычайно сложно оценить экономический ущерб, хотя они предполагают, что пожар может длиться неделями.

"Пожар привел к еще большему загрязнению окружающей среды в столичном районе Монтеррея, в дополнение к экономическим последствиям", - заявил эксперт по экологии.

Напомним, Австралию охватили лесные пожары. Пламя бушует возле крупнейшего города страны - Перта. Сгорели уже более 9 тысяч гектаров леса. Также было известно о 71 уничтоженном огнем доме и шестерых пострадавших пожарных.

Кроме того, согласно исследованию правительства Австралии, дым от лесных пожаров, которые охватили страну летом 2019-2020 годов, был связан с более чем 445 смертельными случаями. Также свыше 4 тысячи человек пострадали.

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