Столтенберг: страны НАТО должны быть готовы к прекращению ракетного договора с РФ

Соответствующее заявление Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сделал в интервью Der Spiegel, передает Deutsche welle.

"К сожалению, мы не видим никаких признаков того, что Россия готова выполнять свои международные обязательства в рамках ДРСМД", - заявил Столтенберг.

Он спрогнозировал прекращение ракетного договора в случае невыполнения Москвой своих обязательств до 2 августа.

Напомним, в начале июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении исполнения ДРСМД, таким образом прекратив участие российской стороны в соглашении о ликвидации ракет.

В середине июля генсек НАТО предупредил страны Евросоюза о том, что Россия уже разработала новую ядерную ракетную систему средней дальности и даже разместила ее.

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