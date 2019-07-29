Жара в Европе: волна может "зацепить" Гренландский ледниковый щит

Об этом сообщает Радио Свобода.

В Норвегии 27 июля температура достигла рекорда 1970 года. Температура в Лаксфорсе на севере страны составляла 35,6 градуса по Цельсию - это равно рекорду, зафиксированному в городе Несбьен 50 лет назад.

Норвежский метеорологический институт зафиксировал так называемые «тропические ночи» в 20 различных локациях на юге страны. Это означает, что температура в течение всей ночи не опускалась ниже 20 градусов тепла.

В соседней Швеции жара в маленьком городе Маркусвинса на крайнем севере достигла 34,8 градуса.

"Это самая высокая температура на далеком севере с 1945 года и третья из всех зафиксированных", - сказал метеоролог Йон Йорпеланд в комментарии AFP.

Ранее в течение этой недели полиция в Финляндии предостерегала водителей относительно лосей, которые могут выбегать на дорогу в поисках воды из-за все более сильной жары.

Эксперты считают, что тепловая волна может двинуть в направлении Гренландии, где будет представлять угрозу для второго по величине ледяного покрова Земли.

Рекордно высокие температуры в последние дни зафиксировали также в Великобритании, Франции, Бельгии, Германии, Люксембурге и Нидерландах.

В начале июля Центральная геофизическая лаборатория имени Бориса Срезневского установила, что июнь 2019 был самым теплым в Киеве за последние 139 лет.

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