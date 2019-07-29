Войти | Зарегистрироваться
18:07

понедельник,
29 июля
Онлайн
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

Жара в Европе: волна может "зацепить" Гренландский ледниковый щит

29.07.2019 / 17:54
Североевропейские страны переживают рекордно теплые дни вместе с остальным континентом.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В Норвегии 27 июля температура достигла рекорда 1970 года. Температура в Лаксфорсе на севере страны составляла 35,6 градуса по Цельсию - это равно рекорду, зафиксированному в городе Несбьен 50 лет назад.

Норвежский метеорологический институт зафиксировал так называемые «тропические ночи» в 20 различных локациях на юге страны. Это означает, что температура в течение всей ночи не опускалась ниже 20 градусов тепла.

В соседней Швеции жара в маленьком городе Маркусвинса на крайнем севере достигла 34,8 градуса.

"Это самая высокая температура на далеком севере с 1945 года и третья из всех зафиксированных", - сказал метеоролог Йон Йорпеланд в комментарии AFP.

Ранее в течение этой недели полиция в Финляндии предостерегала водителей относительно лосей, которые могут выбегать на дорогу в поисках воды из-за все более сильной жары.

Эксперты считают, что тепловая волна может двинуть в направлении Гренландии, где будет представлять угрозу для второго по величине ледяного покрова Земли.

Рекордно высокие температуры в последние дни зафиксировали также в Великобритании, Франции, Бельгии, Германии, Люксембурге и Нидерландах.

В начале июля Центральная геофизическая лаборатория имени Бориса Срезневского установила, что июнь 2019 был самым теплым в Киеве за последние 139 лет.

Источник 

жара, Европа, рекорд жары
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.