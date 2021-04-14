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РФ должна прекратить наращивать войска на границе с Украиной – генсек НАТО

14.04.2021 / 10:54
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает РФ немедленно прекратить наращивание войск на границе с Украиной и на оккупированных территориях.

Такое заявление он сделал 13 апреля в Брюсселе по окончанию заседания Комиссии Украина-НАТО, которое состоялось по просьбе украинской стороны в связи с усилением военного присутствия РФ на границе с Украиной.

"Мы серьезно обеспокоены продолжающимся развитием событий, и НАТО пристально мониторит ситуацию. За последние недели Россия приблизила тысячи подразделений в боевой готовности к украинским границам. Это – наибольшее увеличение российский войск со времени незаконной аннексии Крыма в 2014", - констатировал генсек НАТО.

В этой связи он выразил убеждение, что "значительное наращивание войск Россией не обосновано, необъяснимо и вызывает глубокую обеспокоенность".

"Россия должна положить конец этому военному наращиванию в и вокруг Украины, прекратить свои провокации и немедленно деэскалировать ситуацию", - призвал Стонтенберг Москву.

Источник

НАТО, РФ, Столтенберг
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