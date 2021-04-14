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Херсонская епархия УПЦ приглашает к участию в пасхальном конкурсе детского рисунка

14.04.2021 / 11:10
Херсонская епархия УПЦ приглашает к участию в пасхальном конкурсе детского рисунка
Источник: Центр информации УПЦ
Работы должны быть выполнены без помощи родителей или преподавателей

Херсонская епархия УПЦ проводит приём работ на конкурс детского рисунка «Пасхальная радость».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт detkamda.church.ua, к участию в конкурсе приглашаются ученики воскресных школ и все желающие дети возрастом от 6-ти до 15 лет.

Рисунки могут быть выполнены в любой технике (тушь, масло, гуашь, акварель, пастель, цветные карандаши, фломастер, карандаш, мелки, компьютерная графика, смешанные техники) на листе бумаги формата А4 или А3. Также принимаются работы декоративно-прикладного искусства.

Каждый юный художник может прислать не больше трёх рисунков — по одному в каждой номинации — и одной поделки. Темы номинаций для рисунков: «Пасхальная радость», «Моя семья», «Мой храм».

Работы должны быть выполнены без помощи родителей или преподавателей.

Победителей определят в двух возрастных категориях: первая — от 6 до 10 лет; вторая — от 11 до 15 лет. Кроме того, в каждой номинации будет назван обладатель приза зрительских симпатий.

Желающие принять участие должны отсканировать или сфотографировать свою работу (работы) и отправить фото на e-mail: detkamda@gmail.com. Приём работ завершится 20 апреля.

Победителей ожидают призы и памятные дипломы.

Подробнее ознакомиться с правилами конкурса можно на сайте епархиального отдела.

Источник: Inpress.ua
пасха, херсонская область, детский конкурс, УПЦ
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