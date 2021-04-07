УПЦ приглашает воскресные школы к участию в пасхальном конкурсе

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В ЕМА заявили о связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов - AFP
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США призвали РФ объяснить провокации возле границы с РФ
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США вводят санкции против Турции из-за соглашений с Россией
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Во время Пасхальных праздников в США произошел новый "скачок" COVID-19 – Reuters
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17:20
Хакеры опубликовали персональные данные полмиллиарда пользователей Facebook
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МВФ улучшил прогноз для мировой экономики и для Украины
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Украина и ВБ обсуждают подготовку пяти новых совместных проектов - Минфин
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19:14
Руководство сети «Мотто» рассчитывает на непредвзятое законное решение Минюста - медиа
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09:42
Марченко рассказал о прогрессе в переговорах с МВФ
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15:47
Шмыгаль рассказал, как вырос украинский экспорт по сравнению с периодом до коронакризиса
- 16:17
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Столичная полиция за сутки обнаружила 173 "карантинных" нарушения
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Дело 15 участников стрельбы в Броварах передали в суд
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Фейки о вакцинации: СБУ заблокировала сеть "ботоферм", которые финансировали из РФ
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На Луганщине СБУ обнаружила тайники боевиков со снарядами дальнобойной артиллерии
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Трех человек задержали по подозрению в похищении и убийстве добровольца в Киеве
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Perseverance начал исследовать Марс с помощью лазера12.03.2021 / 05:38Последние новости рубрики