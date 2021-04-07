УПЦ приглашает воскресные школы к участию в пасхальном конкурсе

В Украинской Православной Церкви приглашают воскресные школы принять участие во Всеукраинском фестивале-конкурсе «Пасхальные звоночки».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам, мероприятие приурочено к празднику Светлого Христова Воскресения.

Проведение фестиваля-конкурса благословил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Конкурсная часть программы будет проходить онлайн в трех номинациях: театральная, хоровая, художественная. Фестивальная часть с участием победителей пройдет в форме гала-концерта, гостями которого станут дети-сироты, дети с ограниченными функциональными возможностями и дети воинов ООС.

Гала-концерт запланирован на 16 мая 2021 года, но, в виду сложной эпидемиологической ситуации дата может быть изменена.

Заявки на участие принимаются до 16 апреля, прием видео-работ - с 16 апреля по 5 мая.

Победители конкурса в трех номинациях будут награждены видео-проектором (1 место), акустической системой: микрофон и колонка (2 место), музыкальным центром (3 место).

«Надеемся, что это мероприятие активизирует воскресные школы к участию в сфере благотворительности, поспособствует духовно-просветительской работе, а, главное, привлечет детей к прославлению Воскресшего Христа», – пишут организаторы конкурса.

Положение о проведении фестиваля-конкурса и анкету участника можно скачать на сайте Синодального отдела.