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В Киево-Печерской лавре УПЦ в день Пасхи состоится 3 литургии

23.04.2022 / 16:40
В Киево-Печерской лавре УПЦ в день Пасхи состоится 3 литургии
Источник: Центр информации УПЦ
В Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских с Трапезной палатой и в Крестовоздвиженском храме начало Пасхальных богослужений в 01.00, в храм преподобного Агапита Печерского начало Литургии в 07.00

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре 24 апреля, в день Светлого Христового Воскресения, состоятся три Божественных литургий.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на lavra.ua, в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских с Трапезной палатой и в Крестовоздвиженском храме начало Пасхальных богослужений в 01.00, в храм преподобного Агапита Печерского начало Литургии в 07.00.

«В связи с комендантским часом для участия в богослужении нужно соблюдать особые правила. Прийти необходимо до 22 часов. Перед входом нужно будет предъявить документы, удостоверяющие личность. Также нужно учесть, что нельзя будет выйти с территории Лавры до 5 часов утра», – отмечает пресс-служба.

Прямую трансляцию ночных богослужений можно смотреть: через Фейсбук – из Трапезного храма; через Ютуб – из Крестовоздвиженского храма.

«Освящение пасхальных яств будет совершаться уже в субботу на площади Ближних пещер с 12.00 до 23.00. В сам День Пасхи после каждой Литургии, а также перед храмом преподобного Агапита Печерского (с 11.00 до 15.00) и на площади Ближних пещер (с 07.00 до 17.00)», – уточняет пресс-служба Киево-Печерской Лавры.

Источник: Медиа-инициатива Помощь вынужденным переселенцам
пасха, Киево-Печерская лавра, УПЦ
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