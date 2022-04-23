В УПЦ освятили 1,5 тыс пасок для пострадавших жителей Киевщины

В Украинской Православной Церкви освятили 1, 5 тыс пасок для пострадавших в результате боевых действий жителей Бучанского, Бородянского и Иванковского районов Киевской области.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, пасхи передал Благотворительный фонд Митрополита Онуфрия «Мир Вам».

Освятил пасхальную выпечку епископ Виктор (Коцаба) в Ольгинском соборе столицы.

Во время пасхальных богослужений священники, совершающие свое служение в пострадавших от войны городах и селах Киевщины, раздадут освященные пасхи всем нуждающимся.

Как сообщалось ранее, духовенство и верующие Украинской Православной Церкви подготовили тысячи куличей и пасхальных корзин для украинских военных.