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В УПЦ освятили 1,5 тыс пасок для пострадавших жителей Киевщины

23.04.2022 / 16:48
В УПЦ освятили 1,5 тыс пасок для пострадавших жителей Киевщины
Источник: Центр информации УПЦ
Освятил пасхальную выпечку епископ Виктор (Коцаба) в Ольгинском соборе столицы

В Украинской Православной Церкви освятили 1, 5 тыс пасок для пострадавших в результате боевых действий жителей Бучанского, Бородянского и Иванковского районов Киевской области.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, пасхи передал Благотворительный фонд Митрополита Онуфрия «Мир Вам».

Освятил пасхальную выпечку епископ Виктор (Коцаба) в Ольгинском соборе столицы.

Во время пасхальных богослужений священники, совершающие свое служение в пострадавших от войны городах и селах Киевщины, раздадут освященные пасхи всем нуждающимся.

Как сообщалось ранее, духовенство и верующие Украинской Православной Церкви подготовили тысячи куличей и пасхальных корзин для украинских военных.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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