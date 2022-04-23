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Управделами УПЦ призвал в преддверии Пасхи простить друг другу взаимные обиды

23.04.2022 / 19:15
Сегодня всё наполнено невыразимой радостью

Наивысшая радость для верующего человека заключена в словах «Христос Воскресе!», поэтому нет и не будет слов важнее и прекраснее.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Бог стал человеком, прошел через врата смерти, вывел человечество к свету и бессмертию из пустыни одиночества и тьмы.Сколько любви в этой жертве! Как велика и непостижима мудрость Божия! То, что является скорбным и страшным для человека – позорная смерть на Кресте, стало началом великой радости. Из унижения воссияла слава, из гроба – жизнь, смертное стало бессмертным», - сказал митрополит Антоний.

Архиерей добавил, что сегодня всё наполнено невыразимой радостью: Небо, земля и даже ад. «Вся Вселенная ликует. Ибо человек навеки освобожден от греха Адамова», - констатировал управделами УПЦ.

«Птицы и Ангелы прославляют Своего творца – Победителя смерти. Природа торжествует. Мертвые воскресают. Непроглядная ночь сменяется сверкающей зарей, отчаяние – верой и благоговением. Мир наполняется благодатью Божией и заново рождается.

Отдаляются все скорби, светом и надеждой наполняются сердца. Душа замирает в сокровенном предвкушении Божественной Трапезы в грядущем и славном Царствии Божием и причащается славы Божией уже здесь, на земле, переживая блаженные часы Святой Пасхи, восклицая словами апостолов на Фаворе: «Господи! Хорошо нам здесь быть» (Мф. 17:4). Воспрянем духом все: болящие и страждущие. Воскресший Христос утешит нас.», - продолжил иерарх УПЦ.

Митрополит Антоний призвал простить друг другу взаимные огорчения и обиды, просветиться торжеством и воскликнуть: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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