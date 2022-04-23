В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня, 23 апреля, в Великую Субботу сошел Благодатный огонь, который ожидали тысячи паломников со всего мира.

Чудо схождения Благодатного огня в этом году произошло в 14.33 по Киеву, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

Патриарх Иерусалимский Феофил III передал огонь православным верующим со всего мира, присутствовавшим на церемонии восхождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня.

Во время схождения Благодатного огня звучали молитвы на разных языках. Верующие приветствовали друг друга «Христос Воскресе!» - «Воистину Воскресе»!

Благодатный огонь в первые минуты схождения не обжигает, им можно умываться, освящая себя.

Люди мгновенно передавали Огонь всем, кто находился в храме, после чего его смогли получить все ожидающие чуда схождения у храма.

На протяжении многих веков Благодатный огонь ежегодно сходит в иерусалимском храме Гроба Господня, построенном на месте, где был погребен, а затем воскрес Иисус Христос. В православной традиции огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христа.