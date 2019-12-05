НАТО считает Россию угрозой евроатлантической безопасности – декларация

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в итоговой декларации встречи лидеров НАТО в Лондоне 3-4 декабря.

"Мы, как Альянс, сталкиваемся с различными угрозами и вызовами, исходящими со всех стратегических направлений. Агрессивные действия России представляют угрозу евроатлантической безопасности; терроризм во всех его формах и проявлениях остается постоянной угрозой для всех нас. Государственные и негосударственные субъекты бросают вызов международному порядку, основанному на правилах. Нестабильность за пределами наших границ также способствует нерегулярной миграции. Мы сталкиваемся с кибер- и гибридными угрозами", - говорится в декларации.

В документе сказано: НАТО является оборонительным альянсом и не представляет угрозы ни для одной страны. "Мы адаптируем свои военные возможности, стратегии и планы в рамках Альянса в соответствии с 360-градусным подходом к безопасности. Мы приняли решение о повышении готовности наших сил реагировать на любую угрозу в любое время с любого направления", - заявляют в НАТО.

"Мы остаемся твердо приверженными борьбе с терроризмом и вместе принимаем меры, чтобы победить его. Мы реагируем и в дальнейшем будем реагировать взвешенно и ответственно на развертывание Россией новых ракет средней дальности, что привело к прекращению действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и представляет значительные риски для евроатлантической безопасности", - подчеркнули союзники.

Пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным союзом, подтверждает документ.

"Мы полностью привержены сохранению и усилению эффективного контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению, учитывая преобладающую среду безопасности. Союзники твердо обязаны в полной мере выполнять Договор о нераспространении ядерного оружия во всех его аспектах, в частности ядерное разоружение, нераспространение и мирное использование ядерной энергии. Мы остаемся открытыми к диалогу и конструктивным отношениям с Россией, когда действия России это позволят", - говорит лондонская декларация.

Напомним, лидеры стран-членов НАТО на встрече в Лондоне решили не проводить очередной саммит Альянса в следующем году и запланировали его на 2021-й.

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