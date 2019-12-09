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Трамп назвал себя "лучшим другом Израиля" из Белого дома

09.12.2019 / 17:58
Президент США Дональд Трамп заявил, что ни один из предыдущих американских президентов не выполнял обещания, данные Израилю, честнее, чем он.

Об этом сообщает в воскресенье, 8 декабря, Associated Press.

По его словам, его предшественники в Белом доме только на словах хорошо относились к Израилю.

"Они не собирались ничего делать, мне кажется. Но в отличие от других президентов я держу свои обещания", - сказал он.

Трамп во время своего пребывания на посту президента США признал Иерусалим столицей Израиля и перенес в этот город американское посольство, которое, как и дипломатические представительства многих других государств, находилось ранее в Тель-Авиве. Оба этих решения вызвали резкую критику со стороны международного сообщества.

Также при Трампе США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами, спорной территорией, которую Израиль завоевал у Сирии в войне 1967 года. Международное сообщество также не признает суверенитет Израиля над этой территорией.

Источник

Израиль, Трамп
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